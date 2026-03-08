Así es el nuevo Cupra Born, el compacto de la firma española con aires deportivos y 100% eléctrico

Lo más curioso en esta renovación es que el Cupra Born ha reducido su lontigud en 8 milímetros, pasando a medir 4,31 metros. Los cambios evidentes en el exterior están en el frontal, que mantiene la característica forma de nariz de tiburón, pero con una nueva parrilla central, flanqueada por unas entradas de aire y unas superficies en forma de C que imprimen carácter. También es más bajo y desaparece la línea de color cobre que “unía” los faros.

En la trasera también hay novedades: luces LED triangulares, unidas por esta tira, también LED, y el logotipo iluminado en el centro, con un efecto 3D. Además de un portón y paragolpes rediseñado. También algo muy interesante y práctico: por primera vez, este modelo ofrece un gancho de remolque opcional para sistemas portabicicletas.

Cupra Born | CC

Su gama mecánica ofrecerá nuevas motorizaciones, pudiendo elegir entre cuatro versiones: con potencias que van desde los 170 hasta los 326 CV de la más potente, la VZ; y con autonomías de entre 450 y 600 km, según la configuración de motor y batería que escojas.

El nuevo Born cuenta con nuevas tecnologías de conducción, como el interesante One Pedal Driving, que permite gestionar la aceleración y la deceleración utilizando únicamente el pedal del acelerador. O el Launch Control, una función exclusiva de las versiones VZ y Endurance.

Cupra Born | CC

Sin olvidar la dirección progresiva y el ESC Sport, que se combinan con unos neumáticos más anchos, que mejoran la adherencia al asfalto. Y varias llantas a elegir entre varias combinaciones de 19 ó 20 pulgadas, que no son solo diseño; también aportan aerodinámica avanzada al nuevo Born.

Su llegada está prevista para verano de 2026, por lo que tendremos que esperar unos meses para conducirlo. Pero si hay una cosa que tengo clara es que el Born ha evolucionado y, de nuevo, muestra una declaración de intenciones de la identidad y el ADN de Cupra.