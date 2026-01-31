Las razones de que los coches con GLP hayan registrado un enorme crecimiento en 2025

Los vehículos con combustible de gas licuado de petróleo (GLP) crecieron un 76% en 2025, tras matricularse 59.783 unidades alimentadas bajo este tipo de propulsión, alcanzando un 4,3% de cuota total sobre el mercado de vehículos.

Este incremento colocó al autogas como la segunda tecnología con más crecimiento en España, por encima de los vehículos eléctricos y solo por detrás de los vehículos híbridos enchufables, según los datos de Gasib --empresa dedicada en el mercado del GLP-- basados en los datos de matriculaciones de la patronal de fabricantes Anfac.

Igualmente, en 2025, el GLP se ha afianzado como un factor importante en el mercado de particulares. Del total de unidades comercializadas en 2025, el 99% correspondieron a turismos, con 59.225 matriculaciones. Esta cifra se traduce en una cuota del 5,16% del mercado total de turismos y supone un crecimiento anual del 77% respecto a 2024, cuando se vendieron 33.464 turismos con este tipo de combustible.

Fiat 500 1.2 GLP | Motoratresmedia

El Sandero en el "top ventas" de este mercado

El impulso del GLP en España se entiende en buena medida gracias al fuerte desempeño de algunos modelos como el Dacia Sandero. El superventas del mercado español por decimotercer año consecutivo es también el modelo más vendido en GLP, con 33.530 unidades matriculadas en 2025, lo que le permitió una cuota del 56,6% dentro de este mercado y un crecimiento del 75,9% respecto al año anterior.

Un dato interesante a destacar es que el 87% de las ventas de Sandero corresponden a versiones GLP con etiqueta ECO, frente a las variantes con etiqueta C. En segundo lugar, el Renault Clio se consolidó como otra de las grandes apuestas del mercado por el autogas. En 2025 se matricularon 9.819 unidades de esta versión, lo que le permitió alcanzar una cuota del 16,6% del mercado y firmar un crecimiento consolidado del 176,3%.

El podio del GLP lo completó el Renault Captur, que en 2025 registró 7.795 unidades GLP, logrando una cuota del 13,1% y un incremento del 114% respecto al año anterior.

Dacia Sandero | Dacia

Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, las regiones con más ventas

La Comunidad de Madrid se situó a la cabeza de las ventas de vehículos propulsados por GLP, concentrando el 30% de las operaciones realizadas en España. La combinación de "restricciones de tráfico y las necesidad de soluciones de movilidad con etiqueta ECO" son algunas de las causas de este liderato, según explica Gasib.

En segunda posición, la Comunidad Valenciana protagonizó un aumento del 157% en sus ventas de GLP en 2025. En esta región se registraron el 15% de las ventas del mercado total. Según Gasib, parte de este incremento está vinculado a la necesidad de renovar de forma rápida y asequible el parque móvil tras la DANA de 2024. La tercera plaza fue para Andalucía, que anotó el 13% de cuota de mercado en GLP y duplicó sus cifras de ventas registradas en 2024.

"Cada vez más conductores están descubriendo que el GLP les permite ahorrar sin renunciar a usar su coche a diario ni a las comodidades de un vehículo convencional. En un contexto de combustibles caros y normativas ambientales cada vez más exigentes, el GLP se percibe como una solución práctica, asequible y plenamente compatible con las nuevas tendencias de movilidad sostenible", ha concluido el consejero delegado de Gasib, Filipe Henriques.