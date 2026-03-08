Estos son los importantes cambios que traerán el Dacia Sandero y Bigster este 2026

Este 2026 Dacia estará en boca de todos, porque lo tiene todo: si necesitas un pequeño 100% eléctrico, un coche para el día a día, un monovolumen, un familiar de lo más completo o un 4x4. Hemos viajado a Niza a centrarnos en dos modelos que serán los más demandados los próximos meses, sobre todo por su innovación mecánica: los Sandero Stepway GLP y Bigster G150 4x4. Toma nota.

El Sandero Stepway es uno de los primeros Dacia en adoptar la nueva firma luminosa formada por una “T” invertida situada encima de los nuevos faros. También son nuevas las luces traseras LED, que ahora se extienden verticalmente desde la ventanilla del portón trasero, además de la banda negra que los une y el paragolpes. Aunque lo más llamativo en este modelo es el toque Off Road que le dan las protecciones de los pasos de rueda, los bajos de la carrocería o los embellecedores de los antiniebla.

Dacia Sandero Stepway | CC

La verdadera revolución de este Dacia es lo que hay debajo del capó. Se trata de un nuevo motor de GLP de 120 CV, veinte más que el propulsor anterior. Y con un depósito carburante mayor, de casi 50 litros en lugar de 40, para así ganar en las ventajas que ofrece este combustible. Así podemos acercarnos a los 1.500 kilómetros de autonomíatotal, una cifra muy llamativa en un modelo de este tamaño y características.

El Bigster ha sido el último Dacia en llegar a la gama, pero ya se ha ganado estar en boca de todos. Y es que es un Duster a lo grande. Destacan sus dimensiones exteriores, su versatilidad interior, con un maletero de hasta 700 litros y diferentes posiciones de los asientos, así como sus capacidades fuera del asfalto.

Dacia Bigster | CC

Esta versión del Bigster cuenta con 50 litros del depósito de gas, sin miedo a quedarte tirado por los otros 50 litros de gasolina. También salir del asfalto es uno de sus puntos fuertes. El Bigster se adapta a cualquier circunstancia, sobre todo gracias a sus seis modos de conducción, que priorizan el 4x4. Es decir, que aunque vayas en modo ECO, si la adherencia es deficiente, pasa al modo 4x4. Los demás, son específicos. Nieve, barro, arena o el denominado “Lock”, que permite a este Dacia adentrarse en terrenos muy accidentados a baja velocidad.

Sin olvidarme de su caja automática de doble embrague de seis velocidades, con levas en el volante, muy útiles para tener bajo control todas y cada una de estas situaciones.

Desde luego Dacia ha sabido buscar su hueco en un mercado automovilístico muy reñido. Por diseño y dimensiones, ya lo ha logrado, pero la evolución de este 2026 llegará de la mano de sus capaces y eficientes motores.