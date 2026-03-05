Dieselgate: Marzo es un mes clave para el juicio que se inició en 2015

En septiembre de 2015, salió a la luz una de las noticias que más ha perturbado la realidad de la industria del automóvil, el conocido como Dieselgate. Se acusaba a Volkswagen por instalar en sus coches diésel un software que alteraba el resultado de las emisiones en los controles técnicos. Una incriminación que posteriormente se extendió a otras marcas y que afecta a decenas de millones de vehículos y conductores por todo el mundo. Como es lógico, esta situación ha conllevado numerosos pleitos judiciales, y uno de los más relevantes ha entrado en una fase decisiva.

Entre el 2 y el 20 de marzo, en el Tribunal Superior de Londres, se llevarán a cabo las audiencias de alegaciones finales. Es decir, el proceso judicial entre su etapa definitiva antes de que la sentencia, la cual conoceremos en julio probablemente, dictamine cuáles han sido las responsabilidades de cada uno de los fabricantes en el Dieselgate.

Denuncia conjunta

La denuncia que se está dilucidando en la capital inglesa la conforman 1,6 millones de propietarios de coches en los que se instaló el tramposo software. Los fabricantes que están pendientes de la resolución son Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan, Peugeot, Citröen, DS, BMW, Toyota, Volkswagen y Jaguar Land Rover.

Si la sentencia es favorable a los denunciantes, en octubre empezará una nueva fase del proceso judicial que determinará cuáles serán lasindemnizaciones que las marcas deberán pagara los propietarios afectados. Una cosa está clara, si el juez condena a los fabricantes, será un golpe dura para la credibilidad un nutrido grupo de las empresas más tradicionales en la industria del automóvil.

Juicio contra Volkswagen

El tema es muy espinoso por diferentes motivos. Para empezar, diversos estudios han estimado quese cuentan por cientos de miles las muertes prematurasprovocadas por la contaminación producida por el exceso de las emisiones de los coches involucrados. Además, en pleno desarrollo de la electrificación, a un ritmo más lento de lo que se esperaba porque las nuevas motorizaciones no convencen a los conductores, lo que menos necesitan las marcas es que su credibilidad se ponga en duda.

Las consecuencias para el presente y el futuro inmediato de las industria del automóvil pueden ser muy profundas. El principal señalado, Volkswagen, se enfrentará a su próprio juicio en solitario en untribunal de París cuyas audiencias se emprenderán ya en 2027. Pero el proceso judicial de Londres es que el más fabricantes enmarca y el que más repercusión generalizada puede tener en el sector.