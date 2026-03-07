Lo que tienes que saber para ser uno de los primeros en comprar el nuevo coche "barato" de Cupra

El 2026 es el año de una nueva y asequible flota de coches eléctricos. el Grupo Volkswagen tiene casi listo su Polo a batería y el que se convertirá en el modelo más barato de Cupra. Todavía en fase preliminar y con camuflaje que no permite ver su apariencia final, el Cupra Raval dejó atrás su presentación en el pasado Salón de Múnich 2025 y ahora ha entrado en cuenta regresiva. Su catálogo de tres acabados y su precio de partida de 26.000 euros ya son certezas, pero hay más que debes saber antes de comprarlo.

Lógicamente, las ventas aún no se han abierto, pero tampoco las reservas. Esto no quiere decir que no puedas ponerte en campaña para asegurarte uno de los primeros Cupra Raval. Y aquí quiero hacer hincapié, porque, además de las versiones que oficiarán de serie –a saber: la Dynamic y la Dynamic Plus con autonomía de 450 km y potencia de 210 CV, y la tope de gama VZ Extreme con 400 km en una sola carga y 226 CV máximos–, los primeros clientes sacarán ventaja del resto.

Cupra Raval camuflado | CC

El privilegio es simple y frecuente cada vez que un nuevo coche debuta en el mercado: una edición de lanzamiento. El asunto es que para el Raval no será una, sino tres las versiones especiales de estreno. Si bien los detalles aún no se anunciaron, "cada una ofrecerá elementos de diseño, materiales y características tecnológicas distintivas", según adelantan desde Martorell.

El inminente Cupra Raval: la clave en el registro

No por nada la marca te invita a "ser el primero" desde su sitio oficial. ¿Pero cómo serlo si los pedidos por anticipado se abrirán una vez pasada la presentación mundial? Lo que tienes que hacer es entrar a la sección que el Raval y toda su información preliminar disponen en la página de Cupra España, y registrarte con nombre, apellido, email, teléfono y código postal. Así, en palabras de la firma, "tendrás acceso prioritario para reservar tu Cupra Raval antes que el público general".

Cupra Raval | Cupra

Una vez que te hayas registrado, durante esta cuenta regresiva Cupra te compartirá información exclusiva y te convocará a que participes de eventos privados sobre este inminente compacto urbano. El registro con tus datos personales no solo sirve pensando en ser uno de los primeros clientes y, por ende, propietario de una de las ediciones de lanzamiento, sino también para experimentar las pruebas de conducción.

Si en algún momento asistes a ellas, mejor llegar adentrado en la materia. Nosotros ya hemos hecho contacto con el coche y los secretos de su conducción.