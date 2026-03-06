Llega a España la versión de siete plazas del Tesla Model Y

Esta nueva edición estará disponible en España con un precio al contado desde 55.490 euros y las primeras entregas se realizarán desde el próximo mes de abril. Tesla destaca que la llegada de este Model Y está diseñado para las familias y enfatiza en ser un modelo "ideal" para familias numerosas y hacer viajes largos con familiares o amigos.

Sin retocar sus medidas de 4,79 metros de longitud, 1,62 metros de altura y 2,12 metros de anchura, la nueva disposición del Model Y introduce una tercera fila con dos asientos abatibles que ofrecen 381 litros de almacenaje detrás de la tercera fila.

Además, cuando se abate la tercera fila de asientos, se dispone de 894 litros para guardar fácilmente carritos, patinetes, camas plegables y mucho más y hasta 2.94 litros con la segunda y tercera fila abatida.

Tesla Model Y | Tesla

Experiencia tecnológica premium

Como novedad, esta variante dispone de una pantalla táctil de 16 pulgadas en el frontal que funciona con el software exclusivo de Tesla. Los asientos delanteros, que cuentan con ventilación y calefacción para mayor comodidad, mantienen la temperatura perfecta en todo momento, sincronizándose automáticamente con los controles de climatización.

Los pasajeros de la segunda fila disfrutan de una pantalla táctil de 8 pulgadas para entretenerse, jugar y controlar otras funciones del habitáculo. Gracias a su compatibilidad con Bluetooth, es posible emparejar auriculares individuales para ver películas o series durante los desplazamientos, lo que resulta perfecto para mantener a los niños entretenidos en viajes largos.

El Model Y Premium incluye cristales acústicos en todo el vehículo y techo solar que permite ofrecer una amplia vista de los alrededores en todas las plazas. y una suspensión y puesta a punto de alta calidad, lo que ofrece una conducción suave, mayor comodidad y una respuesta ágil de la dirección.

El model Y contará de serie con Autopilot, el sistema de Tesla de ayudas a la conducción, y además, está preparado para intalarse la tecnología 'Full Self-Driving Supervised', su sistema 'casi automático' de conducción que se habilitará de forma remota cuando sea habilitado en Europa.

Tesla Model Y | Tesla

La gama Model Y en España

No obstante, pese a la llegada de esta variante de siete plazas, Tesla ofrece el Model Y hasta en seis configuraciones distintas con precios que van desde los 39.990 euros en su edición asequible 'Standard' con 534 km de autonomía eléctrica. Cabe recordar que esta configuración se podrá beneficiar de las ayudas del nuevo Plan Auto+ al fabricarse en Alemania.

Posteriormente, la firma dispone de dos versiones a tener en cuenta como son la 'Gran Autonomía con tracción trasera' y la 'Premium gran autonomía con tracción trasera' que son capaces de superar los 640 km de autonomía combinada WLTP y que parten desde 46.990 y 49.990 euros.

Por su parte, Model Y Premium gran autonomía con tracción total (52.990 euros) y, por último, la versión más deportiva Model Y Performance (61.990 euros) ofrecen autonomías de hasta 600 km.