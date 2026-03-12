La UE quiere exigir a las industrias que reciban dinero público que fabriquen un mínimo de componentes en Europa

Bruselas propone que las autoridades públicas que organicen licitaciones o ayudas en los sectores de construcción y automóvil exijan mínimos de acero, aluminio y cemento producido con bajas emisiones de carbono y, además, para los dos últimos materiales, de origen europeo.

En las tecnologías limpias, plantea requerir un mínimo de componentes 'made in Europe' para turbinas eólicas, paneles solares, electrolizadores, baterías, bombas de calor y energía nuclear.

Y la misma lógica sigue con el sector del automóvil, dónde se exigiría que los vehículos eléctricos para los que se den ayudas públicas sean ensamblados en la UE y tengan batería europea (al menos tres componentes) y al menos un 70 % del resto de componentes domésticos.

La propuesta de Bruselas, no obstante, prevé que las autoridades puedan saltarse estos requisitos si los componentes no están disponibles en Europa o si aplicarlos encarece en más de un 20 % la adjudicación.

Batería de coche | Toyota

Socios de confianza

A la hora de definir qué significa exactamente 'hecho en Europa', Bruselas propone incluir por defecto las manufacturas de la UE y del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia), así como los fabricados en algunos socios "de confianza". Sin embargo, no presenta una lista cerrada de estos Estados, sino que plantea designarlos individualmente, en función de cada sector y tipo de ayuda, entre aquellos con los que la UE tiene acuerdos comerciales o de acceso a sus mercados públicos.

Pero para ser considerado equivalente a producción europea no bastará con que tengan estos compromisos, sino que deberán garantizar "reciprocidad" en su trato a los productos europeos y no generar dependencias a la UE, lo que significa que países como Canadá o Estados Unidos, que tienen sus propias políticas de preferencia local, podrían quedar fuera.

Fábrica de coches | EP

En total, unos 40 países terceros tienen este tipo de compromisos con la UE, incluidos Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Turquía o Suiza.

Bruselas ha introducido aquí una excepción para las ayudas a las flotas corporativas de vehículos eléctricos, que representan el 60 % de este mercado, de modo que solo los componentes producidos en la UE contarán como europeos.