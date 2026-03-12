Tu híbrido enchufable contamina más que uno normal porque no lo usas como debería

Los híbridos enchufables funcionan, y funcionan bien. El problema es que sus dueños no los enchufan, así que acaban consumiendo más que un coche normal mientras cargan con el peso muerto de una batería que jamás se usa. Bruselas ha encontrado en esto la excusa perfecta para apretar las tuercas a los fabricantes, aunque el fallo no sea del coche sino de quien lo conduce.

Honda CR-V híbrido enchufable | Honda

Los datos no mienten, pero tampoco lo cuentan todo

El instituto alemán Fraunhofer y la consultora de flotas Arval han medido el consumo real de decenas de miles de PHEV en Europa, y los resultados son llamativos. Un híbrido enchufable gasta entre dos y cuatro veces más combustible en la vida real que en la homologación, porque la prueba de laboratorio asume que el conductor recorre casi el 70% de los kilómetros en modo eléctrico. La realidad es muy distinta.

Los particulares apenas llegan al 37% de conducción eléctrica, y los coches de empresa se quedan en un ridículo 20%. La explicación es sencilla, ya que la empresa paga la gasolina pero no reembolsa la electricidad de casa.

El estudio de The Miles Consultancy con 187 vehículos de BMW, Mercedes y Volkswagen arrojó un consumo medio de 6,7 litros cada cien kilómetros frente a los 2,1 homologados. Suena escandaloso hasta que te das cuenta de que esos coches simplemente no se cargaron nunca, así que funcionaron todo el tiempo como gasolinas con sobrepeso.

Peugeot 3008 híbrido enchufable | Peugeot

Un coche solo falla si tú fallas

Mira, si compras un PHEV con 60 kilómetros de autonomía eléctrica y lo enchufas cada noche, puedes pasar meses sin pisar una gasolinera. El trayecto medio al trabajo en España ronda los 15 kilómetros, así que podrías hacer ida y vuelta en eléctrico puro sin despeinarte y reservar el motor de gasolina para los viajes largos del fin de semana. La tecnología cumple su promesa cuando el usuario cumple la suya.

El problema aparece cuando alguien adquiere un híbrido enchufable solo por la etiqueta CERO o por las ventajas fiscales, pero luego lo trata como un gasolina de toda la vida. Así acabas con lo peor de los dos mundos.

Llevas encima doscientos kilos de batería que no aprovechas y un motor térmico que tiene que mover ese lastre extra, así que consumes más y contaminas más que con un coche convencional. Nadie te obliga a comprar un PHEV si no vas a enchufarlo, aunque muchos lo hacen igualmente y luego se quejan de que el coche no ahorra, pero para eso, haberte comprado unGLP.

BMW Serie 2 Active Tourer: precios híbridos enchufables | BMW Group

Bruselas busca culpables donde no los hay

La Comisión Europea lleva años recogiendo datos de consumo real a través del sistema OBFCM, obligatorio en los coches nuevos desde 2021, y ahora quiere endurecer la homologación de los híbridos enchufables porque los números no le cuadran. Total, que en lugar de señalar al usuario que no carga su coche, prefiere cambiar las reglas del juego para todos y castigar a fabricantes y compradores futuros.

Esta lógica resulta curiosa. Si la gente no usa bien una tecnología, la solución debería pasar por informar mejor o incentivar el uso correcto.

El mercado ya ofrece PHEV con más de cien kilómetros de autonomía eléctrica y carga rápida, modelos que hacen casi innecesario el motor de gasolina para el día a día, pero ninguna regulación puede obligarte a enchufar el coche cuando llegas a casa. Al final, el híbrido enchufable es una herramienta excelente en las manos adecuadas, y lo que sobra es la manía de Bruselas de intervenir cada vez que los ciudadanos no se comportan como sus modelos estadísticos predicen.