Los secretos de Volkswagen desde el "Play" del ID. Buzz al mítico pomo del Golf GTI

Muchas marcas han perdido su identidad por el camino al eléctrico como yo he perdido calcetines en la colada, pero Volkswagen se resiste a ser una firma aburrida. Se la podrá criticar por muchas cosas, pero no por sosa. Porque en sus últimos lanzamientos han diseminado una serie de detalles que mezclan la tecnología más moderna con el respeto por su propia historia. El habitáculo de un Volkswagen actual esconde sorpresas que son prueba de que todavía hay hueco para el ingenio.

Estos detalles no aparecen en la publicidad convencional, son una recompensa para el propietario curioso. Son "Easter Eggs" que conectan emocionalmente al conductor con el coche para que así lo sienta más suyo, y mientras que otras marcas se limitan a ofrecer interiores minimalistas y fríos, Volkswagen utiliza estos pequeños guiños para recordarnos que sus coches están diseñados por personas que aman la conducción y la cultura pop automovilística. Eso y que son los que nos dieron el Harlequin y varias versiones potentes del Volkswagen Golf.

Pedales de Volkswagen ID Buzz | Volkswagen

Los pedales "Play & Pause" son la banda sonora del ID. Buzz

El detalle más llamativo de la familia eléctrica de Volkswagen se encuentra en los pies del conductor, porque En lugar de los habituales acabados de goma, los pedales están fabricados en aluminio y lucen los símbolos universales de "Play" (en el acelerador) y "Pause" (en el freno). No se sabe si se copiaron del Renault Twingo RS, pero la verdad es que le dan un carácter más juguetón que el típico grabado.

Volkswagen lo ha elevado a la categoría de estándar de diseño para su gama ID, y es un detalle que encanta a los conductores más jóvenes y que aporta un toque de frescura y modernidad a un habitáculo que en otro caso sería más soso que el pan sin sal.

Es un detalle que no aporta absolutamente nada a nivel técnico, pero que psicológicamente llama al público joven a interactuar con la marca, que es uno de los puntos fuertes de Volkswagen desde el Polo.

Volkswagen Tiguan | Volkswagen

Del campo de golf a las montañas del Tiguan

Vale, la gama ID. aspira al futuro, pero el Golf GTI se encarga de que no olvidemos de dónde venimos. En las versiones con cambio manual, las buenas, el pomo de la palanca de cambios mantiene su icónica textura de pelota de golf. Conecta al conductor directamente con el legado del propio Golf.

En el nuevo Volkswagen Tiguan han aprovechado zonas menos visibles para dejar su impronta, y si abres la guantera o te fijas en los guarnecidos laterales, podrás encontrar la silueta grabada de unas montañas, que es un guiño directo al espíritu aventurero de este SUV. Es un detalle sutil que refuerza la idea de que el Tiguan es el compañero ideal para escapadas fuera de la gran ciudad.

En lugar de superficies lisas y grises, Volkswagen ofrece un mapa visual de su propia filosofía de marca. Así. el propietario de un GTI sabe que lleva un icono entre las manos, y el del Tiguan siente que su coche ha sido diseñado pensando en la naturaleza. La magia de estos detalles está en su bajo coste de producción y su impacto emocional altísimo, y es algo que diferencia a Volkswagen de sus competidores generalistas más directos.