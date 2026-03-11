Dacia Striker, el nuevo SUV del segmento C que quiere plantar cara a los modelos chinos

Striker no se conocerá al 100% hasta el mes de junio, según informa Dacia, aunque la firma sí ha confirmado que su versión de acceso partirá desde 25.000 euros en el mercado europeo. La gama incluirá una versión híbrida, una versión híbrida 4x4 y una versión GLP.

Este modelo que se fabricará en Turquía y presentado este martes en el marco de la nueva estrategia del Renault Group, 'Futuready', combinará el dinamismo de un modelo familiar, la practicidad de una berlina espaciosa y la distancia al suelo de un SUV, según expone la compañía. Asimismo, compartirá espacio en el segmento C con el Dacia Bigster.

Dacia Striker | EP

Oferta Multienergética y modelos eléctricos

Dentro de la estrategia 'Futuready', Dacia continuará manteniendo su misma filosofía 'value for money', es decir, coches asequibles, robustos y prácticos que le llevan permitiendo tener el vehículo más vendido de Europa desde el año 2017 con el Dacia Sandero. Asimismo, en 2025 la compañía alcanzó con Duster la segunda posición en Europa dentro del segmento SUV.

Sin embargo, de cara a 2030, la firma de origen rumano extenderá a toda su gama de vehículos variantes electrificadas --aunque todo a apunta a que se centrarán solamente en las configuraciones híbridas autorrecargales y eléctricas--.

Igualmente, Dacia espera acelerar su ofensiva eléctrica con la aspiración de lograr que dos tercios de sus ventas sean bajo motorizaciones 100% eléctricas en 2030, ya que en los próximos años Dacia lanzará cuatro nuevos modelos eléctricos dentro de su gama.

"Nuestra ambición sigue sin cambiar. Ofrecer movilidad cómoda y inteligente para todos y en 2030 dos tercios serán electrificados, gracias a nuevos modelos 'full hybrid' y electrificados inteligentes", ha expresado la consejera delegada de Dacia, Katrin Adt.

Dacia Striker | EP

Por otro lado, Dacia presentará en los próximos meses un nuevo modelo eléctrico del segmento A, construido sobre la plataforma RGEV small de Renault Group y fabricado en Europa. La compañía afirma que este modelo se ensamblará en menos de 16 meses y tendrá un precio de partida inferior a 18.000 euros.

Además, no dejará a un lado su apuesta por la tecnología híbrida E-Tech en sus vehículos 4x4 y su liderazgo en modelos GLP. También perseguirá el objetivo de lograr un tercio de sus ventas en el segmento C para esta fecha.