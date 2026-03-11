El coche de Seat con el que evitas el SUV, recibes más de 600 litros de maletero y pagas menos de 24.000 euros

Difícil obtener brutales volúmenes de carga básicos si no se apunta a los SUV. Los urbanos compactos, por su practicidad, dan soluciones garantizando la movilidad en el clásico e inoxidable hatchback europeo, pero aún alcanzando los 400 litros –380 litros para la versión hatchback del modelo en cuestión, de hecho– no se pueden comparar con las capacidades del Seat León Sportstourer.

La reivindicación de los familiares con acento español. El escaparate a los crossovers, ni más ni menos que volviendo a las fuentes. Un coche que te pone en perspectiva: si te resulta suficiente un interior con cinco plazas, ¿para qué ir por un SUV de tamaño medio –lo mínimo que se necesita para conseguir el mismo nivel de volumen– si en el León ST encuentras un cinco puertas que con 4,6 metros de longitud no se extralimita en las dimensiones y uno de los maleteros más espaciosos?

Seat León ST | Seat

Todo ello, a un precio que ni siquiera llega a los 24.000 euros producto de un suculento descuento de parte de los de Martorell. Ni hablar si una de tus prioridades es, precisamente, la capacidad del maletero. La gran fortaleza del Seat León Sportstourer, además de su diversidad de motorizaciones, es el maletero.

¿Te son suficientes 620 litros de maletero básicos? Esta versión familiar te los garantiza. Lo interesante es que el León Sportstourer no tiene uno de los mejores volúmenes simplemente por la cantidad de litros, sino también por la disposición y el acceso al área de carga. Su boca baja mejora aún más sus condiciones y su profundidad contribuye a las posibilidades de distribución del equipaje. Qué decir si, en un eventual viaje de dos personas, los asientos traseros se pliegan y llenas el habitáculo hasta los respaldos delanteros.

Seat León SportsTourer | Centímetros Cúbicos

Su plataforma, la MQB Evo de Volkswagen, es una clave que además influye en su buen y seguro andar en carretera. A propósito de la propulsión, dos cuestiones. La primera sus precios. Teniendo en cuenta los 6.100 euros en concepto de descuento cortesía de Seat, por un León ST híbrido pagas hoy menos de 28.000 euros. La opción más accesible es la de gasolina pura, que parte de los 23.912 euros si el acabado es el Style XS. La segunda, su relación entre motorización y maletero. Si bien el volumen básico baja hasta 470 litros en modo híbrido eléctrico, el coche no se mueve de los 620 litros llevando arquitectura microhíbrida.

Aún optando por el acabado más básico, el Seat León Sportstourer no es un coche que escatime excesivamente en nivel de equipamiento. En caso de que no te convenza, el siguiente nivel, el Style XM, agrega funciones esenciales como los faros antiniebla LED y su valor de mercado se contiene en unos 24.026 euros.