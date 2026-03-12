Si aparcas así que no te extrañe que te llegue una multa de 200 euros a casa

No es nada raro ir caminando tranquilamente por la calle y de repente encontrarte con algún coche que está tan mal aparcado, que parece que a esa persona le hubiesen regalado el carnet de conducir en cualquier lado.

El caso es que en algunas ocasiones, la forma de aparcar que en un principio puede parecer que no está demasiado mal, quizá sea motivo de que te lleves un buen regalo en forma de multa por una razón que tal vez te resulte insignificante.

Aparcar usando el bordillo | Vimeo

Y el motivo en cuestión por el que te puedes llevar una buena multa es nada más y nada menos que aparcar con las ruedas por encima del bordillo, lo cual está penalizado de esta forma porque afecta a la prioridad del peatón en la acera al reducir el espacio transitable.

Si nos vamos a lo que dice el Reglamento General de Circulación, únicamente se puede estacionar en la acera en ocasiones muy concretas y sobre todo de emergencia, limitando este tipo de aparcamientos a pequeñas paradas dependiendo del tipo de vehículo que lo realice.

Ponle Freno Aparcamiento | Centímetros Cúbicos

Además, en ciudades como Madrid, donde la Ordenanza de Movilidad Sostenible protege en gran medida los espacios peatonales, no es nada de extrañar que te acabes encontrando una buena multa de 200 euros en tu limpiaparabrisas o en el buzón de tu casa. Por si fuera poco, también puede ser motivo de retirada del vehículo por medio de una grúa, así que que ten mucho cuidado la próxima vez que aparques en la calle.