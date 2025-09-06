Renueva tu coche viejo con tres componentes tecnológicos que puedes instalar por menos de 100 euros

No hace falta comprarte el último lanzamiento del mercado para tener la mejor tecnología en tu coche. Con un poco de maña, tiempo y alguna que otra compra online puedes convertir un vehículo de más de 10 años en uno moderno.

Podrás tener un sistema multimedia con una buena pantalla, aunque tu coche no la traiga de serie, ver toda la información en el parabrisas como los coches premium y dejar de complicarte la vida al aparcar. Y lo mejor: ninguno de estos 'inventos', que puedes comprar en tu tienda online favorita, te va a costar más de 100 euros. Te contamos cómo ponerlo en práctica.

Pantalla compatible con Android Auto o CarPlay

Las redes sociales están llenas de tutoriales para instalar una pantalla táctil en tu coche, o bien porque el tuyo no la incluye o porque te sale más barato que instalar el sistema de Android Auto o Apple CarPlay en la pantalla que viene de serie. Por si te lo preguntas, son totalmente legales, siempre y cuando las instales de forma adecuada y no interfieran en la visibilidad ni en la seguridad.

Lo más habitual es colocar estas pantallas en la parte central del salpicadero, un poco más arriba de la pantalla de serie o del sistema multimedia. Su funcionamiento es básico, porque duplican la pantalla de tu móvil Android o iOS y muestran las aplicaciones que tengas descargadas, como Spotify, WhatsApp, Google Maps, Waze...

Eso sí, vas a tener que conectar tu móvil a la pantalla por cable. Pero si sabes esconderlo e integrarlo en el interior sin romper demasiado la estética, es una solución bastante decente. Aunque hay una fina línea entre que quede bien o demasiado cutre.

Los accesorios para coches viejos pueden ser muy interesantes | Imagen generada mediante inteligencia artificial

Cámaras de aparcamiento 360

Llevas años con el carnet, pero ¿aparcar sigue siendo tu asignatura pendiente? Le pasa a mucha gente, así que puedes hacerlo mucho más sencillo con una cámara de aparcamiento 360. Algo así como el sistema que incluyen los coches modernos, con sensores por todo el coche que pitan si te acercas demasiado a un obstáculo. Igual, pero mucho más barato.

Hay kits bastante económicos en Amazon o en AliExpress que puedes instalar fácilmente. Funcionan con sensores adhesivos, cámaras y pequeños módulos que se integran con el cableado básico del coche. Te recomendamos tener algo de nociones de mecánica para no meter la pata; y si no, acude a un taller de confianza para que hagan la instalación.

Si tienes un coche grande sin esta tecnología o te agobias cada vez que te toca aparcar, vas a rentabilizar la inversión en unas pocas semanas. De hecho, es mínima en comparación con un sistema original de fábrica, porque hay kits por menos de 100 euros.

Pantalla en el parabrisas del conductor

Quizá no lo sepas, pero Chevrolet fue el primer fabricante que incorporó un Head Up Display (HUD) en uno de sus coches, concretamente en el Corvette Mako Shark II, y poco después Nissan le copió la idea. Un sistema que realmente viene del sector de la aviación militar y que hoy vemos en muchos coches full equip de alta gama.

Un invento bastante útil, por cierto, porque permite ver la velocidad, las alertas y las indicaciones de navegación reflejadas en el parabrisas, sin necesidad de levantar la vista de la carretera. En los coches que viene de serie, es una tecnología bastante útil.

Y también puedes comprar una de estas pantallas e instalarla en un vehículo más antiguo. El resultado no es exactamente el mismo, pero sí que da la talla. Por menos de 100 euros, puedes conseguir un HUD decente, universal y compatible con prácticamente cualquier modelo.