En este 2026, los coches rápidos no se miden en kilómetros/hora sino en operaciones/segundo

El mercado de los SUVs premium fabricados en China acaba de recibir un golpe de realidad que redefine lo que entendemos por coche inteligente, porque Li Auto ha desvelado los detalles del nuevo L9 y no es broma. Este buque insignia no se conforma con ser otro SUV grande y cómodo, sino que se ha convertido en un ordenador de alto rendimiento con ruedas que procesa información a una velocidad que hasta hace poco parecía ciencia ficción. La marca china ha apostado todo al cerebro, y el resultado es un vehículo que piensa, analiza y reacciona más rápido que cualquier rival en el mercado.

La guerra en China ya no se libra en la autonomía o en la potencia del motor, sino en los terabytes que un coche puede masticar en tiempo real. Li Auto lo sabe, y por eso ha equipado al L9 con el sistema LIVIS, una plataforma de inteligencia artificial que convierte al vehículo en algo cercano a un centro de datos móvil. El objetivo es claro y ambicioso: liderar la carrera hacia la conducción autónoma total mientras ofreces un nivel de confort que haga que tu salón parezca cutre.

Li Auto L9 | Li Auto

Un cerebro de 2560 TOPS bajo el capó

Lo que separa al Li Auto L9 de cualquier otro SUV es su capacidad de procesamiento, porque el sistema LIVIS alcanza la estratosférica cifra de 2560 TOPS (billones de operaciones por segundo). Esto significa que el coche puede gestionar simultáneamente miles de millones de cálculos en milisegundos, y esa velocidad no es un capricho técnico, sino la clave para tomar decisiones instantáneas en situaciones de tráfico complejas.

Esta potencia alimenta un sistema de visión y sensores que mapea el entorno en tiempo real con una precisión brutal. El L9 no se limita a evitar obstáculos como haría cualquier sistema de asistencia convencional, sino que predice el comportamiento del tráfico antes de que ocurra, y eso marca la diferencia entre un buen sistema de ayuda a la conducción y uno que realmente podría llevarte a casa sin que toques el volante.

Además, toda esta inteligencia trabaja en segundo plano para ajustar desde la suspensión hasta la climatización según las condiciones de la carretera y el número de pasajeros. Total que el coche aprende de ti mientras conduces, y cada viaje mejora su rendimiento porque el sistema se adapta a tus preferencias sin que tengas que configurar nada manualmente.

Espacio y confort para siete sin renunciar a nada

Si lo tuyo es viajar en familia o necesitas espacio de sobra, el Li Auto L9 mide 5,21 metros de largo, casi 2 metros de ancho y 1,8 metros de alto, así que no te va a faltar sitio ni para los bultos ni para las personas. La distancia entre ejes de 3,10 metros permite instalar tres filas de asientos con capacidad para siete pasajeros, y cada plaza viene equipada con sistemas de masaje porque Li Auto ha decidido que todos merecen mimos, no solo los de delante.

El interior incluye múltiples pantallas de infoentretenimiento, un refrigerador integrado para las bebidas y un sistema de sonido inmersivo que ajusta la acústica mediante inteligencia artificial según cuánta gente viaje contigo. Vamos, que es como llevar tu casa encima pero con ruedas, y todo funciona de forma tan fluida que ni te das cuenta de que hay docenas de sistemas trabajando a la vez.

Además, el habitáculo está diseñado para maximizar el bienestar en trayectos largos, y la combinación de materiales premium con tecnología invisible convierte cada viaje en una experiencia mucho más agradable que la media. El L9 no es un coche, es un refugio móvil donde la tecnología trabaja para que tú no tengas que pensar en nada más que en disfrutar del camino.

Li Auto L9 | Li Auto

Autonomía extendida y precio de realidad

A diferencia de otros modelos eléctricos puros, el Li Auto L9 utiliza un sistema híbrido de autonomía extendida (EREV) que elimina por completo la ansiedad de rango. El motor de combustión funciona exclusivamente como generador para cargar la batería, así que nunca mueves el coche con gasolina directamente, pero la autonomía homologada supera los 1.300 kilómetros según el ciclo CLTC, y eso te permite hacer viajes largos sin parar cada dos por tres en un cargador.

Este sistema combina lo mejor de ambos mundos, porque aprovechas la eficiencia eléctrica en ciudad y la libertad de un motor térmico en carretera. Li Auto ha refinado tanto esta tecnología que el paso de un modo a otro es imperceptible, y el consumo se mantiene contenido incluso cuando el generador entra en acción.

El precio de salida está fijado en 559.800 yuanes, que al cambio actual vienen a ser unos 68.400 euros. Para los estándares chinos es caro, muy caro incluso, pero si este coche llegara a Europa con esa etiqueta sería una auténtica ganga considerando todo lo que trae. Total que Li Auto ha construido un SUV que redefine lo que esperamos de un coche inteligente, y la competencia ya tiene deberes.