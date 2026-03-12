El segmento de los SUVs lleva de moda mucho tiempo. Aunque hace más de 20 años no había muchos de ellos y, de hecho, no se llamaban SUVs como tal, sino todoterrenos. Un nicho que, incluso, era aún menos numeroso en el mercado de los coches premium.

Y justo ahí, Volkswagen, hizo historia con un modelo que cambió radicalmente el concepto de “el coche para todo". Hablamos del Touareg, que en este 2026 dejará de fabricarse. Y, a modo de homenaje, repasaremos su historia.

Bajamos al asfalto para hablar del futuro de Lamborghini, que en tiempos de electrificación ha optado por un camino intermedio, que mantiene su ADN, pero con cierto grado de electrificación, y que comenzó con el Revuelto, su primer superdeportivo híbrido enchufable.

El Revuelto mostró cómo se puede utilizar la tecnología híbrida enchufable para elevar las prestaciones a otro nivel. Esta vez nos subiremos en el espectacular Lamborghini Temario, su segundo modelo electrificado.

También hablaremos del SUV más vendido de Opel, el Mokka, siempre ha tenido mucho carácter. Ahora la marca presenta la variante GSE, la más prestacional de este coche eléctrico, que también destaca por su elegante diseño, carrocería bitono y, ahora, por sus detalles que hacen un guiño al mundo de los Rallys .

Y volveremos a ver al nuevo Lexus LBX, que se ha acercado a las 6.000 unidades vendidas desde su lanzamiento, lo que ha impulsado el éxito de Lexus en nuestro mercado. Y ahora, este modelo estrella se renueva con más carácter que nunca, sobre todo en la versión que conduciremos, denominada Cool.

