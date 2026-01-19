Honda presenta nuevo logo y se une a una larga lista de marcas que ya lo han hecho durante los últimos años

Clubes de fútbol, marcas de ropa, administraciones públicas y, cómo no, fabricantes de coches. Numerosas entidades han presentado modificaciones en sus antiguos logos o los han cambiado radicalmente. La última ha sido la compañía japonesa Honda, que ha dado a conocer en emblema novedoso que empezará a aplicarse en sus modelos eléctricos e híbridos a partir de 2027. Antes, muchos otros de sus competidores ya han adelantado una era moderna en el diseño de sus escudos.

Hasta ahora, el logo de Honda es una H con ángulos redondos y situada dentro de un marco. Pues el cambio es bastante básico, la letra se libera de su contorno y, lo más llamativo, se ensancha. Con estos pequeños retoques, lo que hace la marca japonesa es simplificar su emblema siguiendo las líneas generales en el rediseño de escudos, con resultados dispares, alabados o muy criticados.

Honda 0 Saloon | Honda

Crítica generalizada

Uno de los nuevos logos que menos gustan es el de Citroën, que ha seguido la corriente opuesta a la habitual, incluso a la de Honda. Las dos flechas representativas de la marca francesa estaban sueltas, y el rediseño de 2022 ha supuesto meterlas dentro de un huevo. El resultado es una especie de icono militar que bien podría llevar un coronel en el pecho o el hombro.

Sus vecinos galos, Renault y Peugeot, han acertado más. Sobre todo Renault, que ha hecho de su particular rombo un dibujo más elegante. Mientras, el cambio en Peugeot divide a los conductores. El león característico del fabricante ha quedado solo en una cabeza, mucho más detallada y, bajo el nombre de la empresa, lo han enjaulado en un marco que parece un template que te ofrece un juego de fútbol para crear tu propio club.

Honda 0 Saloon | Honda

Cambios radicales

Hablando de fútbol, en una época las camisetas del Atlético de Madrid lucían el semicírculo rojo con la palabra Kia dentro. En general, agradaba. Sin embargo, la marca surcoreana dio un giro radical con una modernización y simplificación total de su logo. Ha quedado en solitario el nombre del fabricante con un curiosa tipografía.

Otra de las modificaciones más radicales ha sido la de Dacia. Su logo, demasiado clásico, fue renovado por un dibujo que recuerda a dos imanes unidos, sobre el nombre de la marca en letras de apariencia futurista. Estos son algunos de los ejemplos más sonados de cambios en los logos de las marcas con el objetivo claro de modernizarse, de entregar una nueva imagen al público y adaptarse a los nuevos tiempos de concebir la estética y el diseño. El movimiento de Honda en este sentido, seguro, no será el último en la industria.