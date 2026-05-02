Que tiemblen Cupra, Renault y Peugeot: El Golf GTI de Leapmotor ya está aquí

Leapmotor acaba de presentar oficialmente su modelo B05 y no ha tardado absolutamente nada en confirmar la ampliación de la gama añadiendo una versión deportiva que pone a temblar a otras marcas que ofrecen compactos 100% eléctricos y que están inspirados en la competición, como es el caso de Cupra, Renault o Peugeot. Esta última tiene al enemigo en casa porque el B05 surge, precisamente, por la colaboración entre Leapmotor y el grupo propietario de la marca francesa, Stellantis.

Leapmotor B05 Ultra | Leapmotor

El título que le han dado a esta versión deportiva es Leapmotor B05 Ultra e incorpora detalles muy destacados como un alerón trasero, un prominente faldón delantero, un parachoques con tintes de competición y llantas de 19 pulgadas diseñadas específicamente para coches con este espíritu. Curiosamente, el B05 en su pura esencia ya había sido destacado como un compacto con ciertos aires deportivos. Ahora, viendo su edición Ultra, no tiene ni punto de comparación.

Equilibrio y suspensión mejorada

Eso sí, el Leapmotor B05 Ultra supone una optimización en diferentes aspectos respecto al modelo original. Por ejemplo, el reparto del peso entre ejes es de 50:50, lo que se traduce en una experiencia conducción más estable, especialmente importante en un coche tracción trasera como este. Además, para mayor equilibrio, la suspensión ha sido desarrollada y ajustada para que se adapte a un pilotaje más divertido.

Vamos a comparar las motorizaciones para comprobar si el salto, en este sentido, es realmente significativo. Su versión natural integra un sistema eléctrico de 218 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos y una velocidad máxima de 170 km/h. Respecto a su edición Ultra, su propulsor eléctrico, montado en el eje trasero, suma 245 CV, por lo que se le presumen mejores prestaciones.

Leapmotor B05 Ultra | Leapmotor

Velocidad limitada

Pues bien, la aceleración baja a los 5,9 segundos, una reducción que no es del otro mundo, mientras que la velocidad máxima sigue limitada en 170 km/h para no gastar en exceso una autonomía que se repite en la versión natural y la Ultra, 401 km en la alternativa Life Pro, la de acceso, y 482 km en la Design. Las baterías permiten una capacidad de recarga de hasta 174 kW que lograría recuperar del 30% al 80% de la autonomía en 17 minutos. Por otra parte, como los cambios son meramente estéticos, y las baterías, suponemos que el tamaño del maletero se mantiene en 345 litros.

El Leapmotor B05 (por cierto, fabricado en Zaragoza) tiene un precio de salida de 19.500 euros en su versión natural y de acceso con descuentos y ayudas aplicadas. Esto quiere decir que su edición Ultra podría escalar el coste hasta el entorno de los 25.000 euros, aunque todavía no se ha confirmado. De hecho, ni siquiera sabemos cuál sería su fecha de aterrizaje en España porque, de momento, se estrenará en el mercado chino.