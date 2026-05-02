5 coches por menos de 30.000 euros para familias con muchos maletero y que consumen como un mechero

Aunque los coches familiares están en horas bajas por los cambios demográficos (cada vez se tienen menos hijos, y si se tienen es más tarde), y las marcas no hacen grandes apuestas por modelos que cubran las necesidades de las familias, quedan en el mercado vehículos que cumplen condiciones clave. Son baratos, cuestan por menos de 30.000 euros, son espaciosos, tienen cinco plazas y consumen poco gracias a sus sistemas híbridos.

Peugeot 308 SW

Peugeot 308 SW ya tiene precio en España | Newspress

De todos ellos, el que tiene un precio de partida es el Peugeot 308 SW. Se vende desde 25.070 euros con una motorización híbrida suave de 145 CV de potencia (aunque también está disponible con propulsión diesel de 130 CV) para una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos, una velocidad máxima de 210 km/h y un consumo combinado de 4,8 litros cada 100 kilómetros. Este gasto tan reducido es una de sus grandes virtudes gracias a su atractiva experiencia de conducción y su llamativo diseño. Sin embargo, es el modelo de la lista que ofrece menos maletero, 551 litros.

Opel Astra Sport Tourer

El Opel Astra Sport Tourer tiene enormes virtudes que la obsesión por los SUV no permite apreciar | Opel

Desde 25.850 euros tenemos en el mercado el Opel Astra Sport Tourer, que ofrece un buen equilibrio entre precio, experiencia de conducción, calidad de sus componentes y amplitud de equipamiento. Su maletero se asoma a los 600 litros y su motorización es híbrida suave de 146 CV, replicando la velocidad máxima del Peugeot, 210 km/h, pero aumentando la aceleración a los 9,7 segundos y el consumo a los 4,9 litros, que sigue siendo muy contenido.

Suzuki Swace SW

Suzuki Swace | Suzuki

Pasamos al Suzuki Swace SW, que se vende desde 25.950 euros con una motorización híbrida pura de 140 CV. Gracias a este sistema con más protagonismo del propulsor eléctrico que en las tecnologías híbridas suaves, el consumo baja a los 4,5 litros cada 100 km. Además, ofrece una velocidad máxima de 180 km/h y una acelera en 9,4 segundos. Despliega un gran maletero de 596 litros y un equipamiento muy apetecible tanto en asistencia a la conducción como entretenimiento y confort. Aunque si hubiera que destacar una virtud, esa sería su fiabilidad. Y las familias necesitan el coche en casa, no en el taller.

Toyota Corolla Touring

Toyota Corolla Touring Sports | Toyota

Otro sello japonés, Toyota, es garantía de fiabilidad en todos sus modelos, incluyendo el Corolla Touring, la versión familiar del coche más vendido de la historia. Se asienta sobre la misma arquitectura que el Suzuki (ambas marcas mantienen desde hace años una colaboración estratégica), por eso tienen la misma motorización híbrida pura de 140 CV que el Suzuki Swace, replicando sus prestaciones. Pero en este caso, añade una versión de 178 CV para una mayor gama. Toyota y su autoexigencia con el abanico Corolla provocan que sea un coche muy completo y lleno de equipamiento, con la guinda del pastel de sus 596 litros de maletero, también como el Suzuki. Se vende desde 26.200 euros.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi | Skoda

Cerramos la lista con una de las joyas del segmento familiar, el Skoda Octavia Combi. Su precio de salida sube hasta los 29.900 euros, pero el aumento está justificado. Para empezar, su óptima distribución del espacio interior consigue que los pasajeros vayan cómodamente y, al mismo tiempo, ofrezca un maletero de 640 litros. Es el vencedor, de lejos. Respecto a su motorización, regresamos a las híbridas suaves, en este caso de 116 CV para una aceleración en 10,5 segundos y una velocidad máxima de 208 km/h. Su consumo combinado es el más elevado, supera ligeramente los 5 litros, una proeza para un coche tan amplio y pesado, entre otras cosas, por culpa de su equipamiento tan completo. Pero ese peso tiene una desventaja, un comportamiento algo deficiente durante la conducción.