El éxito de Leapmotor está siendo tan alto que podrían fabricar el próximo Opel eléctrico

Zaragoza se está convirtiendo en uno de los centros neurálgicos de la industria automovilística del continente gracias a la planta compartida por Stellantis y Leapmotor, dos conglomerados que están llevando a cabo una estrecha colaboración que sumará un nuevo capítulo próximamente y afectará a una de las marcas europeas más tradicionales, Opel.

El fabricante alemán pertenece al grupo Stellantis, que ha planteado una asociación con Leapmotor para desarrollar un coche eléctrico de Opel en base a una de las plataformas de la empresa china, la que usan para su SUV B10. Por tanto, el modelo de Opel debería pertenecer a este segmento y disfrutar de cualidades similares, integrando baterías de entre 56,2 kWh y 67,1 kWh que ofrecen desde 361 kilómetros a 434 km de autonomía.

Fábrica de Leapmotor | Leapmotor

El diseño exterior

El proyecto incluso ya tiene nombre, O3U, y hasta fecha para comenzar la producción. Sería en 2028 en la capital aragonesa. Hay un objetivo claro, que de la fábrica salgan unas 50.000 unidades al año del SUV eléctrico de Opel basado en la plataforma eléctrica de Leapmotor. La pregunta es, cuál será la aportación de la marca alemana en su propio coche. Básicamente, el diseño exterior.

La contribución de Leapmotor será tan importante que gran parte del vehículo se desarrollará en China. Que Stellantis ceda tanta responabilidad a la empresa china no es extraño, tienen una relación de absoluta confianza y se podría decir que hasta de codependencia. De hecho, Stellantis posee el 20% del accionariado de Leapmotor.

Leapmotor B10 | Stellantis

Más participación en Europa

Por eso, la colaboración entre ambos conglomerados continuará profundizándose en los próximos años. Ya se plantea que Leapmotor participe en la creación del nuevo Opel Mokka, un modelo de Alfa Romeo o de Fiat. Es decir, los coches europeos desde hace muchos años integran piezas chinas, pero los fabricantes del gigante asiático ahora ya entran de lleno en el desarrollo de vehículo de marcas tradicionales del Viejo Continente.

El motivo es evidente, las empresas chinas como Leapmotor iban un paso por delante en cuanto a arquitectura eléctrica y, además, este tipo de colaboraciones permite ahorrar costes en una etapa donde la electrificación está suponiendo un aumento del gasto y la inversión. Stellantis es un buen ejemplo, pues desarrolló una plataforma eléctrica llamada STLA que se considero demasiado cara como para producir sobre ella coches en masa, lo cual provocó a la compañía pérdidas de alrededor 26.5000 millones de dólares.