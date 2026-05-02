El Dongfeng Box baja de precio todavía más para hacer frente a la competencia y quedarse por debajo de los 18.500 euros

La industria del automóvil se agita cada vez que llega un nuevo modelo al mercado. Se valoran descuentos o actualizaciones para que los vehículos no sufran la recién llegada competencia. Hay que reaccionar a tiempo, y Dongfeng lo ha hecho con su modelo Box, un Utilitario 100% eléctrico al que se le ha sumado un rival directo por cualidades y motorización, el Leapmotor B05.

El precio de partida del Dongfeng Box ha bajado hasta los 18.171 euros con descuentos y ayudas incluidas. Así, se distancia de los 19.500 euros desde los que se vende el Leapmotor B05 para continuar con cierta ventaja. Porque el B05 trae más amplitud, más potencia y más autonomía. Vamos no existiría un motivo para comprar el Box y no el 05 si tuvieran precios similares. La rebaja del modelo de Dongfeng era casi obligada.

Dongfeng BOX | Dongfeng

Un coche básico

El Dongfeng Box integra un motor eléctrico que entrega 95 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,6 segundos y una velocidad máxima de 140 km/h. El propulsor está vinculado a una transmisión automática de una única velocidad y a una tracción delantera. Es decir, es un coche con mecánica y prestaciones básicas, pensado para el día a día de la ciudad, con un tamaño que apenas supera los 4 metros de largo frente a los 4,4 del Leapmotor B05.

El motor eléctrico del Box está alimentado por una batería que ofrece 310 kilómetros de autonomía, reforzando la idea que es un vehículo desarrollado para los cortos trayectos urbanos. Respecto a la capacidad de recarga, se queda corta en comparación con la media del mercado, pues solo es capaz de recuperar del 0% al 80% de la autonomía en 50 minutos.

Asistencia a la conducción

Lo más positivo del Dongfeng Box es su facilidad de conducción, la calidad de sus materiales y su amplio equipamiento tecnológico, como su cámara de visión 360, su sistema de conducción autónoma de nivel 2, su alerta de cambio de carril, su alarma de colisión, su base de carga inalámbrica o su pantalla táctil de 12 pulgadas para el sistema de multimeda y desde la cual se gestionan la mayoría de funcionalidades del coche.

Y este es uno de los defectos del Dongfeng Box para mucha gente, que sus controles son digitales. No existen botones físicos en el habitáculo, de lo cual recelan bastante conductores, sobre todo de ya cierta edad y que están acostumbrados a coches más tradicionales. En conclusión, es un coche básico pero moderno, y muy barato, óptimo para gente joven que busca un primer vehículo de motorización eléctrica.