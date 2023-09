¿Qué multas impiden la transferencia de un vehículo?

La transferencia de vehículos es cada vez un método más utilizado entre los españoles. En lo que llevamos de año, la cifra de turismos y todoterrenos de segunda mano vendidos alcanzan las 145.810 unidades. Un dato que muestra claramente el auge de este sector en nuestro país. Sin embargo, a la hora de realizar la transacción muchos usuarios encuentran ciertas dudas o problemas para realizar la venta.

Las multas podrían suponer un grave problema a la hora de transferir tu vehículo. La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial estableció ciertas limitaciones a la hora de vender un coche con sanciones. Concretamente, en su artículo 87 se establece que: "el titular de un vehículo no podrá efectuar ningún trámite relativo al mismo cuando figuren como impagadas en el historial del vehículo cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves". Por lo tanto, si tu automóvil tiene este tipo de 'cargas' la venta de este será imposible de realizar.

Venta de coches | La Sexta

Las infracciones graves son, según el artículo 65.4, aquellas referidas a límites de velocidad, conducir utilizando dispositivos móviles, no hacer uso del cinturón de seguridad o estacionar en lugares no autorizados. Por su parte, las muy graves se recogen en el apartado cinco de ese mismo punto y aluden a conductas como la conducción bajo los efectos del alcohol, la conducción temeraria o la circulación en sentido contrario al establecido.

Otros motivos que imposibilitan la tranferencia de un vehículo

Las multas no son el único motivo que hace imposible la venta de un coche de segunda mano. En aquellos casos en las que el vehículo no haya pasado la ITV se podrá realizar el cambio de titular. No obstante, no se otorgará el nuevo permiso de circulación hasta que no se acredite la superación de la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos.

Tampoco se podrá transferir un coche si este tiene reserva de dominio. Una reserva de dominio es una cláusula que incluyen muchos de los contratos de financiación de compraventa de coches, a través de la cual la titularidad del vehículo queda en manos de la entidad financiera hasta que se haya completado el pago del coche por completo. En esta situación, hasta que no se liquide el préstamo con la entidad financiera no podrás vender.

El último de los casos por el que no podrás transferir tu vehículo es cuando este tenga pendiente el pago del impuesto de tracción mecánica (IVTM). Cuando este haya sido abonado al pertinente ayuntamiento podrás llevar a cabo la transacción. Además, deberás presentar a la DGT el pago del IVTM.