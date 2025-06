Un coche compacto, elegante y a partir de ahora también barato viene de República Checa con amor

"Yo soy yo y mis circunstancias" decía el filósofo José Ortega y Gasset. Y es que cada conductor también lo es y, por ello, se puede decantar por un tipo de coche u otro. Los hay que buscan un vehículo cómodo, amplio y familiar para que los suyos puedan viajar a bordo a gusto. Los hay que se decantan por otro más aerodinámico y elegante para los viajes al trabajo en el día a día, tanto dentro de la misma ciudad como a otra por carretera, en el que pueda ir acompañado de colegas. Y los hay que buscan un coche que tenga un poco de todo, pero sin rascarse mucho el bolsillo. El Skoda Scala va dirigido a estos últimos y, además, tiene una oferta tan jugosa que en Centímetros Cúbicos no podíamos dejar pasar la oportunidad de comentar.

Más espacioso de lo que su segmento pueda hacer pensar

Gracias a los 467 litros de capacidad que alberga su maletero y el amplio espacio que hay para las piernas de los pasajeros que se sientan atrás, el Skoda Scala sobresale y mucho en este sentido, a pesar de que el segmento C al que pertenece pueda hacer que parezca lo contrario. Por lo que si tienes una familia a la que cuidar, has de saber que también responde a sus necesidades a la hora de viajar, por ejemplo. Asimismo, cuenta con una longitud de 4,36 metros, una anchura de 1,79 metros y 1,47 metros de altura. Su distancia de ejes, como te puedes imaginar, es larga con 2,65 metros.

En cuanto a su estructura mecánica, la versión en oferta del Skoda Scala cuenta con un motor TSI 1.0 de gasolina y tres cilindros. Un propulsor que ofrece 95 CV de potencia y tiene 175 Nm de par motor máximo que lleva al eje delantero. Como puedes imaginar, está asociado a una caja de cambios manual de cinco marchas. Hay que decir que su peso tan liviano - 1.201 kilos - permite al conductor divertirse más de lo que se podría pensar con un vehículo enfocado a la ciudad principalmente dado que pasa de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos, puede alcanzar unos 192 km/h de velocidad punta y consume unos escasos cinco litros por cada 100 kilómetros recorridos.

Skoda Scala | Skoda

Habitáculo bien hecho

Por dentro, no falta el confort y la calidad de los materiales con los que está hecha la tapicería, que son reciclados y que permiten a conductor y pasajeros disfrutar de un buen tacto. La tecnología tampoco carece de argumentos para intentar convencerte: pantalla de 8 ó 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra que puede ser de 8,25 ó 9,2 pulgadas en el sistema multimedia, punto de carga inalámbrico para tu smartphone, retrovisores plegables eléctricamente, sensores de alumbrado, aparcamiento y lluvia.

Por otra parte, entre sus ayudas a la conducción se incluyen el asistente de cambio de carril, detector de fatiga, faros LED, reconocimiento de señales de tráfico, regulador/limitador de velocidad y sistema Front Assist con frenada automática de emergencia.

La oferta: disponible desde 20.700 €

Tras todo lo que te hemos comentado, has de saber queel Skoda Scala puedes hacerlo tuyo por unos 20.700 €. Para ello, has de financiar con la firma checa unos 10.000 € a razón de 36 meses de cuotas. Además, podrás tener unos cuatro años de garantía o de 60.000 kilómetros (lo que llegue antes). Así que no te duermas en los laureles y consíguelo con esta rebaja de casi 7.000 € respecto a su precio original.