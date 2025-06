Es como el coche de tu abuelo, pero es mejor que el SUV de tu vecino

¿Llegará el día en que a los SUV los alcance el ocaso y en Europa se retome la senda de las berlinas? En tiempos de crossovers, poco lugar ha quedado para los sedanes en la consideración de los conductores. Migajas. Es lo que recogen de los balances de ventas de la flota de una determinada marca. El Skoda Superb, con menos de 500 ventas en España en todo el 2024, no le escapa al escenario, pero esto no quiere decir que no tenga lo suficiente para ser la resistencia.

Quizás, su mayor virtud en la actualidad sea que hablamos de un coche que estéticamente parece fuera de tiempo, como si fuera de generaciones anteriores. Sus líneas de diseño no parecen transmitir demasiado si se lo compara con berlinas alemanas contemporáneas, pero nada de eso. Hay justeza y sobriedad en su figura, de molduras expresivas sin pecar de exageradas, cayendo hacia un frontal geométrico original, que no verás en otros sedanes. No es menor, en tiempos de copias.

La distribución de las partes está lograda, de hecho. La línea de techo no tiende a elevarse en ningún momento ni, para la envidia de muchos crossover, a caer antes de tiempo –lo que repercute para bien en el interior –hacia una zaga que da equilibrio. El Skoda Superb no es un sedán para entrar en prejuicios, pues lo dicho: hace de su atípico diseño una fortaleza. Esto último es, de hecho, la esencia de los coches de la firma chequa: parecen atemporales, pero descubres lo contrario cuando te acercas y los miras al detalle.

El Skoda Superb, recomendable sedán por interior y eficiencia

Una berlina recomendable tanto por fuera como por lo que da una vez en el habitáculo. Un buen acceso para los pasajeros traseros, que reciben buen espacio arriba de sus cabezas, comodidad para las piernas y reposacabezas activos con sujeción lateral tanto para el descanso como para evitar desnucamientos en caso de accidente. Calidad de materiales que se evidencia aún más en los elementos de la cabina –los asientos, el volante– y sofisticación en el aporte digital.

En pruebas de manejo, además, se ha comprobado la eficiencia del coche ya desde la opción de acceso, que cuenta con una electrificación ligera. El motor 1,5 trabaja junto a un motor eléctrico de 20 CV, lo que hace que te muevas bajo etiqueta ECO. Su máxima es de 150 caballos, que recomendamos que la exprimas combinando el modo Sport con la caja DSG de siete velocidades y su característica virtud de evitar pérdidas de potencia.

Con el Superb 1,5 MHEV tendrás autonomía. El consumo mixto real no se va para nada lejos que el homologado, pues registra en pruebas unos 5,4 litros por cada 100 kilómetros recorridos, cuando Skoda anuncia un combinado de 5,2 l/100 km. Esto permite moverse por ciudad, carretera y autopistas a distancias de más de 1.200 kilómetros con un único repostaje.

Skoda Superb | Skoda

Ideal para viajes largos y un precio competitivo por el que vale la pena

El coche aprueba con creces para andar por ciudad, pero roza el ideal para viajes largos, por las comodidades interiores mencionadas, por eficiencia de manejo y por lo que casi se nos olvida: la capacidad del maletero. Lo abres y encuentras un volumen de 645 litros que parecen más por la optimización de su espacio.

No esperes un sedán accesible. Es un Skoda. Dicho esto, con todo lo expuesto vale la pena destinar unos 45.000 euros por este sedán. Un precio per se competitivo, más si tenemos en cuenta que esta versión híbrida ligera es unos 3.000 euros más barata que la TSI sin electrificar y más todavía frente a sus rivales alemanes. ¿Para qué caer en el típico e insulso SUV si puedes tener lo mismo o mejores condiciones con un coche que se destaca a su paso?