¿Por qué muchos coches utilizan una bola de tenis si tienen bola de remolque?

Más información Conducir con remolque tiene ciertos matices que nos recuerda la DGT

Seguro que en alguna ocasión has visto circular un vehículo tirando de un remolque: es una práctica habitual, que hemos visto en numerosas ocasiones y que, si se cumplen las condiciones, es perfectamente legal. Existe toda una serie de normas y reglas que debemos cumplir si se trata de circular utilizando este tipo de instalaciones, mejorando así la seguridad de todos los usuarios de la vía.

A fin de cuentas, los dispositivos de remolque son, en realidad, instalaciones que se asocian al propio chasis del vehículo y que permiten tirar de un vehículo sin motor que, dependiendo de sus características, puede contar con uno o varios ejes, dispositivos de iluminación e, incluso, sistema de frenado independiente y separado del sistema de frenado del vehículo que tira de él. Hasta aquí todo claro, pero...¿qué sucede cuando tengo que utilizar un vehículo que lleva instalado un dispositivo de remolque pero no tengo nada que remolcar?

La técnica de la pelota de tenis en la bola de remolque

Si te has fijado en algún vehículo con bola de remolque que esté circulando sin hacer uso de su instalación, seguro que en más de una ocasión te has dado cuenta de que las bolas de remolque que no se utilizan suelen estar cubiertas o tapadas con diferentes elementos. Uno de esos elementos es, sorprendentemente, las pelotas de tenis: más de uno y más de dos conductores han decidido utilizar una pelota de tenis o de pádel, una práctica que, en realidad responde más a una creencia popular que a una necesidad real.

Y es que las bolas de remolque deben instalarse siguiendo un procedimiento legal y establecido, de manera que si se superan todos esos procesos y se concluye con éxito la instalación de la bola de remolque, a partir de ese momento podemos utilizar nuestro coche sin ningún tipo de problema o preocupación. Existe la creencia popular de que las bolas de remolque que no están en uso deben taparse o cubrirse por imperativo legal, pero la realidad es que no existe ningún apartado en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en el que se haga referencia a esa necesidad.

Por tanto, la extendida práctica de cubrir una bola de remolque con una bola de tenis no supone ningún beneficio ni legal ni administrativo: si la bola de remolque de tu coche está completamente legalizada, puedes circular con ella sin necesidad de cubrirla con una pelota de tenis.

