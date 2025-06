El PSG puede solucionarle a Stellantis un problema muy gordo para hacerse un nuevo estadio

No corren buenos tiempos en en la planta que Stellantis tiene en Poissy (Francia). Y es que esta factoría vio hace un mes cómo unos 200 empleados se pusieron en huelga ante el posible cierre de la instalación. Un hecho que provocó que la producción parara durante tres horas y se ensamblaran solamente 165 de los 231 coches previstos aquel día. Para que os hagáis una idea, la planta de Vigo produce unos 2.300 vehículos diariamente. Así que os podéis imaginar lo poco que funciona para los intereses de Stellantis. Aquí se iba a hacer el Opel Mokka, pero parece que tendrá que trasladar su producción a otro sitio.

Del "no vamos a cerrarla" a la negociación con el PSG

Hace no demasiado, la empresa dijo a los trabajadores que "no hay ningún plan para cerrar la planta de Poissy, y ninguna intención de reducir la producción en los próximos meses". Pero al final la realidad es tozuda y no les ha quedado otra que empezar a hablar con el PSG - sí, el equipo de fútbol - para ver si les pueden comprar los terrenos. En concreto, en una reunión extraordinaria del comité social y económico (CSE), los dirigentes de la fábrica confirmaron que "el grupo está en conversaciones" con el Paris Saint-Germain para poder acoger el nuevo estadio del campeón francésy posible campeón de Europa en unos días.

Hay que indicar que la planta de Poissy cuenta con unas 170 hectáreas de superficie, que han sido muy apreciadas por el club parisino para dar forma al nuevo templo que pretende construir por su estratégica ubicación. Y es que están muy cerca del Campus PSG, en el que la propiedad catarí invirtió 300 millones de euros para hacer una nueva ciudad deportiva para el equipo. No obstante, también han visto una oportunidad de negocio y empleo muy propicia por lo grande que es el espacio disponible. Así las cosas, podría emprender diversas actividades que impulsen el trabajo en esa zona.

Un nuevo jefe al mando

Para comprender toda esta situación, tenéis que saber también que Stellantis estaba hasta ahora sin director general, ya que ha nombrado estos días al que era el responsable para América, Antonio Filosa, como el nuevo máximo dirigente. Un cargo vacante desde diciembre con la destitución de Carlos Tavares, quien anticipó que al grupo le sobraban unas once fábricas de coches en Europa. No cabe duda que el tiempo le está empezando a dar la razón. No obstante, Stellantis tiene otras noticias positivas, como las nuevas contrataciones que ha hecho para su equipo en Francia y el sorpasso a Toyota en el número de ventas de coches híbridos en el Viejo Continente.