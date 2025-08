Estas 5 APPs te quitarán la preocupación de no saber dónde cargar tu eléctrico

Nos hemos hartado a decir y a contar que necesitamos puntos de recarga como el comer en nuestro país. Hay poco más de 13.000 que no funcionan a pesar de estar instalados - un 23 % de todos aproximadamente - y no parece que la cosa vaya a cambiar pronto. En cualquier caso, a los que ya tenemos operativos y que podemos utilizar para cargar nuestro coche eléctrico les podemos sacar más provecho. Ya sabemos que es tortuoso dar con una estación cercana y cómoda de encontrar, pero gracias a las herramientas que nos da la tecnología en forma de aplicaciones móviles este problema puede ser resuelto.

Estas 5 APPs te facilitarán la búsqueda de un punto para cargar tu EV

A raíz de la necesidad de llevar a cabo una transición hacia la movilidad sostenible, han surgido un montón de APPs que se emplean para encontrar ese lugar en el que cargar un EV sin que suponga un incordio, tanto para ir hacia él como en el tiempo de espera para tener la batería al 100 %. Toma nota si eres conductor de un eléctrico y no quieres ponerte en tensión ni tener sudores fríos cuando el sistema te avise que vas tieso de energía:

1. Electromaps

Es la más conocida por todos probablemente. Entre lo que hace especial a Electromaps está la consulta de los puntos de carga más cercanos a donde estamos, el cargador que tienen con su respectiva filtración en base a unos criterios (potencia y tipo), creación de ruta desde nuestra ubicación hasta el más próximo, activar y pagar la recarga con tarjeta de pago electropass. Asimismo, permite también buscar por la localidad a la que vamos para ver si tiene cargadores.

2. Place to Plug

En Place to Plug tienes todos los puntos de recarga eléctricos que hay a lo largo y ancho de nuestra geografía, pero lo más singular es que te permite compartir tu estación privada con otros usuarios. Así las cosas, ofrece un sistema de solicitud de reserva en la que, si no estás disponible para que un usuario aproveche tu instalación, puedes cancelar la invitación. Dicho esto, informa cuando el cargador está listo para usarse y permite personalizar la función autocharge según tus preferencias.

Para empezar a cargar tienes que escanear el código QR del cargador y automáticamente este se activa. Puedes detenerlo cuando quieras desde la APP dando a STOP. En la aplicación sale la tarifa de carga de cada punto para que no te lleves sustos.

3. Recarga Pública Iberdrola

No tienes que tener nada contratado con Iberdrola para poder aprovechar la APP Recarga Pública Iberdrola. Como otras ya comentadas por aquí, permite encontrar puntos de carga públicos por nuestro país. En su búsqueda muestra no sólo la localización de cada punto encontrado, sino el tipo de cargador disponible, la tarifa de kW/h y la velocidad de carga que ofrece cada uno. Como detalle, te permite contar un problema de forma que puedes llamar a la compañía por teléfono o describir el inconveniente que has tenido en el cargador, mediante un mensaje y fotos en caso de que sea necesario para su reparación.

4. Charge and Parking

Esta APP gratuita la puedes tener tanto si tienes iPhone como cualquier smartphone de Android. Lo que te permite hacer Charge and Parking es ver los puntos de recarga disponibles de forma rápida y sencilla. permite reservar tu plaza de acceso, controlar todo el ciclo de carga y calcular el tiempo restante, gestionar los pagos y planificar tu ruta.

5. Google Maps

Por si no lo sabías, a través de Google Maps también puedes encontrar puntos de recarga cercanos para cargar tu coche eléctrico. Lo que tienes que hacer en este caso es, o bien usarla desde el ordenador o hacerlo en tu smartphone escribiendo en el buscador algunas de las siguientes palabras: "recarga de coche eléctrico", "punto de carga para vehículo eléctrico" o "carga EV". Una vez hecho, saldrán los puntos más cercanos a donde estés en un listado y en el mapa. Además, puedes configurar la APP para que solo muestre los compatibles con tu coche y evitar comerte el marrón de ir a uno que luego no encaje.