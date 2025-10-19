Visitamos el Valladolid Motor Vintage a bordo de un Seat León Sportstourer FR 75 Aniversario

Este 2025 es muy especial para Seat. Porque cumple nada más y nada menos que 75 años. En las últimas semanas hemos repasado su historia a través de sus coches y de cómo ha ido evolucionando para adaptarse a los tiempos.

Para celebrar este cumpleaños, la marca también ha lanzado un acabado para su gama de modelos, denominado “FR 75 Aniversario”. Como este Leon Sportstourer híbrido enchufable, de 204 caballos y hasta 133 kilómetros de autonomía. Con el que estamos haciendo un viaje muy especial…

El destino es el Valladolid Motor Vintage. Desde hace 12 años, esta ciudad histórica de Castilla y León alberga esta concentración, con gran ambiente y multitud de vehículos clásicos. Como los del equipo Seat Históricos.

Nave 122 se Seat en Martorell | Centímetros Cúbicos

Si los amigos de Seat Históricos están por aquí, es que algo bueno pasa… Antes de asistir mañana al evento, nos han preparado una ruta por los alrededores de la provincia, con algunos de los coches de su colección. Mi compañero es este espectacular Seat 1500 familiar.

Por lo que pasamos de lo moderno a lo clásico, para conducir esta joya con la misma filosofía y misma carrocería que el León, pero con más de 50 años de diferencia.

El atractivo de los familiares vuelve. Más polivalentes que un compacto y con buenas sensaciones de conducción. Algo que ya caló en la década de los 60 cuando se presentó el 1500, en 1963, siendo un símbolo de modernidad y de desarrollo. Llegando un año después esta carrocería, de 4,4 metros y con la característica de su portón trasero de abertura en dos mitades.

Seat León SportsTourer FR 75 Aniversario | Centímetros Cúbicos

Con el 1500 familiar y el resto de modelos que ha traído Seat Históricos, salimos de Valladolid. Para hacer una ruta de unos 100 km, pasando por pueblos como Tordesillas, Simancas… Y visitando sus bodegas más históricas, como la de José Pariente.

Pese a su tamaño, su motor gasolina de 1.500 centímetros cúbicos y 72 caballos lo mueve con soltura. Es cuestión de anticiparse al trazado de la carretera e ir “jugando” con su caja de cambios de cuatro velocidades.

En este modelo, la palanca para cambiar las marchas está en la columna de dirección. Gracias a ello, se ganaba espacio interior, porque permitía tener una banqueta corrida y llevar a tres personas en la parte delantera; además de los pasajeros en los asientos traseros y en la tercera fila del maletero. Esta última a contramarcha.

Nuestro pequeño viaje en el tiempo acaba por hoy. Ahora toca guardar a los “abuelos”, que mañana es su día, para lucirse en el Valladolid Motor Vintage.

Ya estamos aquí, en la Acera de Recoletos. En total se han dado cita 500 vehículos, muy interesantes y con historias increíbles… Así que vamos a dar una vuelta porque, aquí, a cada paso, encuentras un tesoro.

Este evento ya es un referente nacional, en el que se dan cita numerosos asistentes que disfrutan de modelos de distintas épocas, que optan a los diferentes premios. Y en el que Seat Históricos luce con orgullo su 850 especial; el 131 2000 CLX, que con sus 114 caballos es capaz de todo; el Fura Crono, que derrocha deportividad ochentera; o el Panda Terra, la versión más atrevida del popular utilitario. Con 42 caballos apariencia campera y muy divertido.