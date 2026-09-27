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Se reduce el límite de alcohol al volante.

Vuelven a proponer reducir la tasa máxima de alcohol al volante al 0,2%

¡Una sola cerveza o copa de vino podría hacerte dar positivo si se aprueba esta ley!

Vuelven a proponer reducir la tasa máxima de alcohol al volante, esta vez al 0,1%

Vuelven a proponer reducir la tasa máxima de alcohol al volante, esta vez al 0,1%

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El Gobierno de España busca volver a impulsar una importante reforma en las normas de tráfico. Actualmente se mantienen en vigor los límites de 0,5 gramos por litro en sangre para conductores generales y 0,3 para noveles y profesionales. El Gobierno vuelve a proponer en el Congreso reducir el límite de alcohol al volante al 0,2 en sangre y 0,1 en aire espirado para todos los conductores. Esta medida impulsada por el ministro Fernando Grande-Marlaska busca la tolerancia cero en la práctica.

No se fija en 0,0 debido a problemas legales con falsos positivos por sustancias ajenas al alcohol. El borrador incluye además la prohibición total de avisar sobre controles de alcoholemia y drogas en redes sociales. La iniciativa surge tras registrarse 240 muertos en carretera en julio y agosto de 2026, diez víctimas más que el verano anterior.

El primer proyecto fue rechazado en la Comisión de Interior por diecinueve votos en contra frente a dieciocho a favor. De aprobarse tras el proceso parlamentario, España se sumaría a Estonia, Polonia y Suecia con los límites más bajos de la Unión Europea. Mientras tanto, las multas actuales de hasta mil euros y seis puntos siguen vigentes.

Si la propuesta logra la mayoría parlamentaria requerida, la normativa cambiará por completo la conducción en las carreteras españolas.

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