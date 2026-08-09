BYD da un paso inédito: asumirá los daños de los accidentes de su conducción autónoma

La responsabilidad en los accidentes de los coches con conducción autónoma sigue siendo uno de los principales retos para esta tecnología. En este contexto, Beide ha anunciado que asumirá los costes económicos de los siniestros provocados por su sistema de conducción autónoma cuando este funcione correctamente. La medida, por ahora, solo se aplicará en China a los propietarios de vehículos de la marca equipados con el sistema God´s eye.

El compromiso de la compañía se limita a los daños económicos, ya que las posibles consecuencias legales quedarán fuera de su responsabilidad. Además, la medida no supone que el conductor pueda despreocuparse de la conducción, ya que seguirá obligado a supervisar el vehículo en todo momento, incluso cuando el sistema autónomo esté funcionando con normalidad.

Con esta iniciativa, BYD da un paso para reforzar la confianza en la conducción autónoma al asumir el coste de determinados accidentes causados por su tecnología. No obstante, la marca mantiene que el conductor continúa siendo una parte esencial del sistema, por lo que deberá permanecer atento durante la circulación. Una decisión que, de momento, queda limitada al mercado chino y a los vehículos equipados con el sistema God´s eye.