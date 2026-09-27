Nuevo Lexus NX: subida de nivel para mantenerse en el `top´ de su categoría

El NX fue el modelo que introdujo el siguiente capitulo para Lexus. Innovó en todos los ámbitos, desde el diseño, pasando por la seguridad, hasta los trenes motrices, siendo el primer coche de la marca en ofrecer tecnología híbrida enchufable. Y por todo esto consiguió convertirse en líder europeo en ventas.

Así que era muy lógico que el SUV más vendido de Lexus subiera de nivel. Y aquí estamos, en Bruselas, conociendo en primicia cómo cambia en diseño, cómo es ahora a nivel tecnológico y cuántos kilómetros puede recorrer en modo eléctrico su versión híbrida enchufable.

Lo más característico de Lexus siempre ha sido la parrilla delantera. Y, en el nuevo NX, esa forma de doble punta de flecha se integra perfectamente con la carrocería, y suma unos nuevos faros “all-weather”. En el lateral destacan unas nuevas molduras y un acabado ahumado en las llantas de aleación multirradio.

Lexus NX | Centímetros Cúbicos

Atrás tenemos nueva disposición. Las luces traseras ahora recorren todo el largo, rematando en punta, como si de una L se tratara, o más bien una doble L. Además del logo Lexus centrado iluminado.

El habitáculo acoge llamativamente un nuevo panel de instrumentos en posición horizontal, con un cuadro de mandos de 12,3 pulgadas. Seguido de una pantalla multimedia de 14 e interruptores ocultos denominados “Lexus Invisible Tech”.

Porque si Lexus siempre ha optado por lo minimalista y lo elegante en sus modelos, en este nuevo NX cobra una dimensión. Los interruptores ocultos aparecerán y se iluminan cuando acerques la mano al panel, y responden al tocarlos.

Algo muy interesante en este nuevo NX, además de sus detalles de tapicería y acabados, según versión, es la incorporación del Sensory Concierge. El coche sincroniza la iluminación del habitáculo, la música, el climatizador, la fragancia y la temperatura de los asientos para crear diferentes ambientes adaptados al estado de ánimo de los viajeros. Se eligen tres, Inspirar, Resplandor o Revitalizar, mediante el sistema multimedia.

Lexus NX | Centímetros Cúbicos

El nuevo NX está disponible en versión híbrida ó híbrida enchufable, aunque esta última es la que más novedades presenta, y muy interesantes. Se espera que el NX 450+, ahora con 307 CV, alcance 100 kilómetros de autonomía eléctrica, es decir, casi un 40% más de lo que ofrecía.

También que mejore su carga rápida. Porque el NX es el primer modelo híbrido enchufable de Lexus compatible con carga rápida de corriente continua, de serie en todas las versiones. Así, solo tarda 30 minutos en pasar del 10 al 80%.

Pero para comprobarlo tendremos que esperar un poco, porque la presentación oficial de este modelo no será hasta la primavera de 2027. Así que estad muy atentos la próxima temporada de Centímetros Cúbicos porque estoy segura de que este SUV de Lexus seguirá dando mucho que hablar.