La nueva normativa de Europa para permitir pasar la ITV fuera de España aunque tu coche esté matriculado aquí

Irte a vivir al extranjero y llevarte tu coche matriculado en España podía ser un problema a largo plazo. Cuando tocaba pasar la ITV, había que volver a nuestro país sí o sí con tu vehículo para que pasase aquí la revisión. No obstante, una reciente decisión en el Parlamento Europeo va a suponer un antes y un después para los conductores continentales porque abre la posibilidad de pasar la inspección técnica rutinaria en cualquier estado miembro de la UE.

Se lleva trabajando un tiempo en esta dirección para facilitar la movilidad de los ciudadanos europeos con sus coches a través del continente. Es de sentido común en una época histórica en la que mucha gente ya no vive donde nace y en la que muchos trabajos exigen viajar al extranjero con frecuencia. Entonces, la UE intenta con esta iniciativa adaptarse a las nuevas demandas de sus habitantes.

Cartel ITV | Europa Press

No es el último paso

La votación para aprobar este cambio normativo ha acumulado 32 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Es decir, la iniciativa ha sido aprobada aunque esto no significa que la modificación vaya a ser abordada definitivamente. Ahora hay que dar un nuevo paso, los países miembros de la UE se sentarán a negociar las condiciones de la nueva directiva que afectará a las inspecciones técnicas.

Hasta el momento, la revisión hay que pasarla de forma obligatoria en el país en el que ha sido matriculado el coche. En un principio, la propuesta aprobada por el Parlamento supone la creación de un certificado europeo de inspección técnica temporal válido por 10 meses. Una vez pasado ese tiempo, sí habrá que pasar una nueva revisión en el estado de la matrícula. Vamos, que en realidad se trata de dar más margen temporal a los conductores para volver a casa a pasar la ITV.

ITV | La Sexta

Nuevas revisiones

Pero los cambios también impactarán en el cálculo de las emisiones de los vehículos, una de las discusiones más intensas actualmente entre los estados miembros respecto a transportes. La propuesta del Parlamento incluye la verificación adicional de las emisiones en turismos, motos, furgonetas, camiones y todo tipo de vehículos pesados. Igualmente, se pretende integrar el estudio de las partículas y óxidos de nitrógeno durante la revisión.

Sin embargo, esta última medida podría ser aplicada por cada estado miembro de forma voluntaria. Esto, junto a la posibilidad de pasar la ITV en cualquier país de la UE, puede abrir la brecha a “trampas” para los propietarios de vehículos altamente contaminantes que busquen en el extranjero pasar la revisión y alargar el ciclo de vida de su coche al menos durante 10 meses.