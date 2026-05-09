Nueva piel para el Nissan Ariya, el hermano mayor del Qashqai con aspiraciones premium

El Nissan Ariya es un coche con mucho significado para la historia de la marca japonesa. Es su primer SUV 100% eléctrico, llegado al mercado en 2022. El objetivo no era desarrollar un coche de acceso, de éxito apabullante en ventas, sino uno más refinado para un público que buscase un modelo que cumpla con ciertos niveles de exigencias estética, mecánica y de equipamiento. Para cumplir con las expectativas de estos clientes, es necesario adaptarse a una industria del automóvil que avanza muy rápido. Pues Nissan ha presentado una actualización del Ariya.

Una de las grandes mejoras de este modelo es la incorporación de la última generación de NissanConnect con Google integrado. Esto supone una experiencia de navegación mucho más optimizada a través de Google Maps. Incluso, la propia aplicación calculará la autonomía restante del coche e indicará dónde se ubican las estaciones de carga disponibles antes de que se agote la batería.

Nissan Ariya | Nissan

Carga bidireccional

NissanConnect se gestiona en la pantalla central del salpicadero, donde también hay nuevas modificaciones. La guantera crece en 3,2 litros y se añade una base de carga inalámbrica de 15 W para que los dispositivos móviles nunca se queden sin batería. Si se desea cargarlos a mucha mayor velocidad. El Ariya ahora contará con tecnología V2L de carga bidireccional para poder enchufar al coche neveras, calentadores, ordenadores, tablets…

Algunas versiones del Ariya añadirán nuevos sistemas de asistencia a la conducción como control adaptativo de distancia o frenado y desaceleración automática del vehículo. Son sistemas especialmente útiles en circunstancias de tráfico intenso, tan habituales en las ciudades, porque permite “reducir” las responsabilidades y las exigencias al conductor.

Nissan Ariya | Nissan

Mejor experiencia de conducción

A nivel mecánico, la gran revolución se encuentra en la suspensión. Se ha perfeccionado para que la experiencia de conducción sea mucho más satisfactoria, ofreciendo mayor estabilidad, menos vibraciones y una circulación más suave que garantiza menos desgaste tanto del piloto en sus recorridos como del coche a largo plazo.

Por último, el Ariya ha sido rediseñado para tener un cuerpo bastante más refinado y cercano a coches de mayor gama. Su frontal ya no es tan brusco. Hasta ahora, los faros se incluían en una especie de franja negra que parecía una boca abierta. Esa franja ha pasado a ser solo una fina línea de extremo a extremo. Los clientes podrán escoger entre nuevos dibujos de llantas de 19 o 20 pulgadas y la gama de colores para la carrocería aumenta con la inclusión del Verde Plasma. El Ariya ya está preparado para el final de la década.