10 tips imprescindibles para viajar cómodo y seguro con familia numerosa

Con motivo del próximo Día de las Familias que se conmemora cada 15 de mayo, la compañía Norauto ofrece 10 consejos clave para que las familias numerosas tengan un viaje seguro.

1-Todos los pasajeros en el asiento correcto

Esto quiere decir que hay que realizar una distribución adecuada de los asientos. Los niños menores con estatura inferior a 135 cm deben ir obligatoriamente en los asientos traseros. Solo pueden viajar delante si el vehículo no dispone de asientos traseros, si en estos no se pueden instalar sillitas de coche o si todos los asientos traseros están siendo ocupados por otros menores con su sistema de retención infantil respectivo. Por ello, los niños deben ocupar siempre los asientos traseros y los adultos deben ir en los delanteros.

2-Todos los menores con altura igual o inferior 135 cm deben viajar con un sistema de retención infantil homologado y adaptado a su peso y estatura

En el caso de las familias numerosas, es habitual que una sillita de coche pase de un niño a otro. Esto se puede hacer siempre y cuando el SRI no se encuentre deteriorado por el paso del tiempo y, por lo tanto, no se encuentre en buenas condiciones. Hay que tener en cuenta que los materiales envejecen, se vuelven quebradizos y pierden propiedades. Asimismo, es muy importante cambiar de sillita de coche si se ha visto involucrado en un accidente de tráfico.

3-Comprobar siempre que los Sistema de Retención Infantil (SRI) están bien anclados

Lo normal es dejarlos puestos. Sin embargo, es importante verificar que encajan correctamente sin forzar los anclajes, algo crítico si se intentan instalar tres sillas en una misma fila. Se recomienda realizar esta comprobación frecuentemente.

4-Mantenimiento preventivo

Un coche cargado exige más al sistema de frenado, a la suspensión y al motor. Antes de salir, es imprescindible revisar niveles y el estado de la batería. No hay que olvidarse de revisar la presión de los neumáticos, la cual varía en función de si va o no con carga. Los fabricantes especifican una presión distinta para vehículos llenos. Es recomendable consultar el manual y ajustarlos para evitar reventones.

5-Equipaje bajo control

Jamás hay que dejar bultos sueltos en el habitáculo. En caso de impacto a 50 km/h, un objeto puede multiplicar su peso por 50, convirtiéndose en un proyectil que puede impactar contra cualquier pasajero.

6-Uso de soluciones de equipaje extra como, por ejemplo, cofres de techo homologados

Si el maletero se queda corto, una buena idea es optar por un portaequipajes de techo. Hay que asegurarse de instalarlo correctamente y no sobrepasar el peso máximo permitido por el fabricante del vehículo.

7-Organización de la logística de a bordo

Es importante tener a mano agua, snacks saludables y juegos, especialmente en viajes largos, para evitar al máximo las distracciones.

8-Visibilidad total

Con el coche lleno de pasajeros y bultos, es común perder la visión por el retrovisor central. Es fundamental que los espejos laterales estén perfectamente ajustados.

9-Paradas estratégicas cada 2 horas

Los niños necesitan estirar las piernas y liberar tensión para evitar el agotamiento y la irritabilidad, factores que aumentan el estrés del conductor.

10-Kit de emergencia y señalización

Además de los elementos obligatorios, es obligatorio llevar un chaleco reflectante y la baliza V-16 conectada, que permite señalizar el vehículo sin necesidad de que los ocupantes tengan que bajar al arcén en caso de avería.