Stellantis refuerza sus fábricas españolas: Madrid ensamblará coches de Leapmotor y Zaragoza fabricará un nuevo Opel eléctrico

Stellantis ha movido ficha en España con un nuevo reparto industrial que asegura carga de trabajo para sus plantas de Madrid y Zaragoza durante los próximos años.

El grupo automovilístico prepara la llegada de nuevos modelos eléctricos desarrollados junto a la marca china Leapmotor, una alianza que gana peso dentro de la estrategia europea del fabricante.

Uno de los anuncios más relevantes afecta a la planta de Villaverde, en Madrid. Allí dejarán de fabricarse en el futuro los actuales Citroën C4 y ë-C4 para dar paso a varios modelos de Leapmotor destinados tanto al mercado europeo como a exportación internacional.

La compañía quiere que estos vehículos cumplan con los estándares de producción “made in Europe”, en un contexto marcado por la presión comercial sobre los coches eléctricos chinos fabricados fuera del continente.

Además, Stellantis prevé transferir la propiedad de la factoría madrileña a la filial española de Leapmotor, firma con la que mantiene una ‘joint venture’ desde 2024.

Aunque todavía no se ha concretado cuándo arrancará la fabricación de los nuevos modelos, el movimiento garantiza continuidad industrial para una planta que llevaba tiempo pendiente de nuevas adjudicaciones.

Mientras tanto, Zaragoza también gana protagonismo dentro del plan eléctrico del grupo. La fábrica de Figueruelas producirá a partir de 2028 un nuevo SUV compacto 100% eléctrico de Opel.

El modelo compartirá tecnología y parte de su desarrollo con Leapmotor, siguiendo una fórmula de colaboración que Stellantis ya está aplicando en otros proyectos.

Ese futuro SUV convivirá en las líneas de montaje con el Leapmotor B10, cuya producción en Aragón comenzará durante el segundo semestre de este año.

La estrategia pasa por aprovechar plataformas y tecnología comunes para reducir costes y acelerar el lanzamiento de nuevos vehículos eléctricos en Europa.

El proyecto también podría estar ligado a otro de los grandes movimientos industriales anunciados recientemente por Stellantis: la futura gigafactoría de baterías impulsada junto al gigante chino CATL.

La inversión prevista supera los 4.000 millones de euros y permitirá fabricar baterías a gran escala a partir de 2028.

Según las previsiones iniciales, la instalación podría alcanzar una capacidad cercana al millón de baterías anuales cuando funcione a pleno rendimiento.

Con este nuevo reparto de producción, Stellantis consolida el papel de España dentro de su hoja de ruta eléctrica y estrecha todavía más su relación con Leapmotor.