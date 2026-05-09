ESCAPADAS
La opción perfecta para viajar en pareja y dormir en un "ático" sobre el coche rodeados de naturaleza
Una tienda de techo rígida diseñada para dos personas, perfecta para viajeros amantes de la naturaleza y las buenas vistas.
Publicidad
Thule Widesky es una tienda de techo rígida para dos personas diseñada para quienes buscan libertad sin renunciar a la comodidad. La instalación cuenta con una resistente estructura de aluminio, un interior espacioso y un sofá integrado para que disfrutes de la naturaleza en primera fila.
Es un lugar para relajarse, no solo para dormir. El colchón se transforma en un sofá para que puedas sentarte cómodamente dentro de la tienda a disfrutar de las vistas, leer un libro o contemplar cómo cae la lluvia. Además. sus grandes puertas panorámicas y luces LED contribuyen a crear un interior espacioso y acogedor.
Gracias a su diseño inteligente y compacto, Thule Widesky se monta fácilmente en el vehículo y se instala en cuestión de segundos. Basta con soltar las hebillas y abrir la tienda, sin necesidad de colocar ninguna tela.
Es más ligera que otras tiendas de techo rígidas similares, por lo que es compatible con la mayoría de barras de techo y tipos de vehículos, desde SUV y pick-ups hasta coches estándar. El peso optimizado y el diseño equilibrado hacen que resulte fácil de instalar y garantizan un ajuste seguro.
En el interior se encuentran un colchón suave y acolchado, un techo de fieltro aislante, luces LED regulables y cuatro bolsillos. La escalera se puede montar en cualquier lado de la tienda y se guarda cómodamente en una bolsa multiusos, de tal manera que cada detalle está diseñado para mejorar la experiencia de acampada.
Publicidad