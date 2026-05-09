La opción perfecta para viajar en pareja y dormir en un "ático" sobre el coche rodeados de naturaleza

Thule Widesky es una tienda de techo rígida para dos personas diseñada para quienes buscan libertad sin renunciar a la comodidad. La instalación cuenta con una resistente estructura de aluminio, un interior espacioso y un sofá integrado para que disfrutes de la naturaleza en primera fila.

Tienda de techo rígido ideal para escapadas | Thule

Es un lugar para relajarse, no solo para dormir. El colchón se transforma en un sofá para que puedas sentarte cómodamente dentro de la tienda a disfrutar de las vistas, leer un libro o contemplar cómo cae la lluvia. Además. sus grandes puertas panorámicas y luces LED contribuyen a crear un interior espacioso y acogedor.

Thule Widesky es una tienda de techo rígida ideal para disfrutar de las vistas | Thule

Gracias a su diseño inteligente y compacto, Thule Widesky se monta fácilmente en el vehículo y se instala en cuestión de segundos. Basta con soltar las hebillas y abrir la tienda, sin necesidad de colocar ninguna tela.

Thule Widesky se monta fácilmente en el vehículo y se instala en cuestión de segundos | Thule

Es más ligera que otras tiendas de techo rígidas similares, por lo que es compatible con la mayoría de barras de techo y tipos de vehículos, desde SUV y pick-ups hasta coches estándar. El peso optimizado y el diseño equilibrado hacen que resulte fácil de instalar y garantizan un ajuste seguro.

Thule viene con una escalera para facilitar el acceso a la tienda | Thule

En el interior se encuentran un colchón suave y acolchado, un techo de fieltro aislante, luces LED regulables y cuatro bolsillos. La escalera se puede montar en cualquier lado de la tienda y se guarda cómodamente en una bolsa multiusos, de tal manera que cada detalle está diseñado para mejorar la experiencia de acampada.