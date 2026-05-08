La regla 20/4/10 para saber si puedes permitirte comprar un coche financiado

Comprar un coche es una de las decisiones financieras más importantes de tu vida. Sin embargo, muchos conductores cometen el error de endeudarse por encima de sus posibilidades reales. Para evitarlo, existe una fórmula matemática exacta que te dirá si puedes permitirte ese vehículo o no.

¿Estás pensando en financiar tu próximo coche? ¡Para un segundo y aplica la regla 20/4/10! Si no cumples estos tres números, te estás metiendo en un problema financiero grave.

Primero, el veinte: debes pagar una entrada de al menos el veinte por ciento del valor del coche. Esto evita que debas más dinero de lo que el coche vale realmente tras salir del concesionario.

Segundo, el cuatro: el plazo de tu préstamo nunca debe superar los cuatro años de duración. Los coches pierden valor muy rápido y no quieres estar pagando por algo que ya está anticuado.

Y tercero, el diez: el total de tus gastos mensuales del coche no puede pasar del diez por ciento de tu sueldo bruto. Aquí se incluye la cuota, pero también el seguro, el combustible y el mantenimiento. Seguir esta regla protege tus ahorros y te asegura que el coche no devore tu economía personal.

No compres por impulso, usa la cabeza y suma antes de firmar cualquier contrato. Si los números no encajan, ese coche no es para ti ahora mismo. Aplicar este método te permitirá disfrutar de tu vehículo sin comprometer tu estabilidad a largo plazo. Recuerda que la clave no es solo poder comprarlo, sino poder mantenerlo sin ahogarte cada mes.