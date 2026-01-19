Así quiere Kia arrasar en Europa con un eléctrico de 25.000 euros con 448 km de autonomía

Kia acaba de presentar el EV2 en Bruselas, y lo hace con una idea clara: que un eléctrico urbano pueda ser tu único coche. Mide unos cuatro metros, viene con dos opciones de batería que llegan hasta 448 km de autonomía, se fabricará en Eslovaquia a partir de febrero y promete costar menos de 30.000 euros antes de ayudas. Vamos, que Kia va a por todas en el segmento B con un planteamiento que suena a sentido común puro: dimensiones para callejear sin sufrir, espacio interior para viajar sin apreturas y precio para no arruinarte.

Espacio de sobra para no ser un segundo coche

La plataforma eléctrica le da al EV2 un aprovechamiento del espacio que los de combustión no pueden ni soñar, y cuenta con una batalla de 2.565 mm, ofrece entre 885 y 958 mm de espacio para las piernas traseras según deslices la banqueta, que además es reclinable. Son cifras récord en su segmento, y eso que por fuera es bastante escueto. Puedes elegirlo con cuatro o cinco plazas según necesites más codo o más pasajeros.

El maletero alcanza los 403 litros cuando adelantas al máximo la segunda fila, aunque Kia no ha soltado el dato con los asientos en posición intermedia. También hay un frunk de 15 litros, útil para los cables de carga y poco más. Nada del otro mundo, pero cumple.

Todo esto se traduce en que el EV2 no es el típico segundo coche para ir a por el pan, como sucedía con el Renault Twizzy (¿Recuerdas el fracaso que supuso?) sino que puede funcionar perfectamente para viajes y para el día a día sin que tengas que estar sacando el lápiz para ver si caben las maletas. Esa es precisamente la gracia del asunto.

Dos baterías y tecnología de mayores

Kia monta dos opciones de batería en arquitectura de 400 V. La versión estándar lleva 42,2 kWh y promete 317 km de autonomía WLTP, mientras que la Long Range sube a 61 kWh y alcanza los 448 km. Las dos se pueden recargar en corriente alterna a 11 o 22 kW, y en corriente continua tardan aproximadamente media hora, así que no vas a estar plantado en el cargador toda la tarde.

La versión Standard monta un motor delantero de 147 CV que hace el 0-100 en 8,7 segundos, y la Long Range lleva uno de 136 CV que lo hace en 9,5 segundos. Ambas tienen la velocidad máxima limitada a 161 km/h, así que no es que vayan a batir récords a lo Toretto, pero cumplen de sobra para el uso diario y para adelantar sin dramas en autopista.

En cuanto a tecnología, el EV2 incorpora tres pantallas digitales: instrumentación de 12,3 pulgadas, pantalla central táctil del mismo tamaño y un módulo de 5,3 pulgadas para el climatizador. Kia estrena aquí una estrategia doble con el sistema ccNC normal y el ccNC Lite, este último con menos funciones pero más barato. El Lite admite actualizaciones inalámbricas del software pero no de los mapas de navegación, y Kia aún está decidiendo si incluir o no los diferentes estilos de interfaz. También trae asistencia de conducción de nivel 2, control de crucero adaptativo, sistemas de prevención de colisiones y, opcionalmente, cámara 360° y estacionamiento remoto con llave.

Producción escalonada y precio competitivo

La producción arrancará en la planta de Žilina, en Eslovaquia. La versión estándar empezará a fabricarse en febrero de 2026, mientras que las variantes Long Range y GT-Line llegarán en junio. Kia se ha marcado como objetivo vender 100.000 unidades en 2027, cifra que suena ambiciosa pero que la marca coreana considera alcanzable tras el éxito del EV3.

El precio es lo que más interés genera, y aunque Kia no ha confirmado cifras oficiales, el CEO de Kia Europe no negó que pueda situarse por debajo de 30.000 eurosantes de ayudas. Con las ayudas actuales, la versión de acceso podría quedarse debajo de los 25.000 euros, convirtiéndose en uno de los eléctricos más asequibles del mercado español. Eso sí, habrá que esperar a que Kia suelte los precios definitivos antes del lanzamiento en primavera.

Los rivales directos serán el Renault 4 E-Tech eléctrico, el Citroën C3, el Fiat Grande Panda y, más adelante, los Skoda Epiq y Volkswagen ID.2, todos ellos apostando fuerte por el segmento B eléctrico con propuestas muy similares en concepto pero diferentes en ejecución.

El EV2 no es el eléctrico más potente ni el más tecnológico de Kia, pero puede ser el más importante por lo que quiere demostrar: que un eléctrico pequeño puede ser tu único coche sin que tengas que hacer malabarismos con autonomías ridículas o renunciar al espacio. Si el precio se confirma por debajo de 30.000 euros y las ayudas siguen ahí, Kia puede tener un éxito importante entre manos, porque al final lo que la gente busca es un coche que sirva para todo sin gastarse un dineral.