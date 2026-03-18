Este es el motor eléctrico más barato del mundo y está hecho con una impresora 3D

Está claro que a la hora de comprar cualquier tipo de coche, una de las primeras cosas en las que nos fijamos es el precio, incluso aunque tengamos un bolsillo amplio y podamos permitirnos gastar más, saber cuál es la opción más económica siempre genera curiosidad.

Pues la plataforma MIT, ha llevado la eficiencia de producción de las baterías para coches al siguiente nivel. Para esto, ni siquiera les ha hecho falta una máquina que se dedique a ensamblar una cantidad incontable de piezas, tan solo una impresora 3D.

Nada más lejos de la realidad, porque lo cierto es que esta obra de la ingeniería está hecha únicamente de cinco componentes. Esta característica tan particular permite fabricar una de estas baterías en apenas tres horas.

Impresora 3D | Getty Images/Archivo

Pero aún hay más, porque si pensabas que fabricarlas cuesta miles de euros no podrías estar más equivocado ya que el precio de producción de cada una de ellas es de tan solo 43 céntimos, una risa.

Ni si quiera la impresora 3D, que es la responsable de todo este proceso de montaje, tiene un precio muy elevado, unos 4.000 euros aproximadamente, un precio bastante razonable teniendo en cuenta de lo que es capaz.

La idea es que esta tecnología pueda revolucionar la producción a gran escala en el futuro, por su enorme eficiencia y costes extremadamente bajos. Aunque parece que habrá que esperar un poco más para comprobarlo.