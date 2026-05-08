En un cruce con semáforo y señal, ¿qué indicación tiene prioridad?

Muchos conductores dudan al llegar a una intersección con señales contradictorias. ¿Qué pasa si tienes un semáforo en verde y un Stop justo al lado? La respuesta no es una cuestión de opinión, sino de jerarquía normativa. Según el Reglamento General de Circulación, existe un orden de prioridad que debes conocer para evitar accidentes y sanciones.

¿Sabes a qué señal obedecer en un cruce si el semáforo dice una cosa y la placa otra? ¡Cuidado! Porque equivocarte aquí te va a costar 200 euros y 4 puntos del carnet. La norma es clara: el semáforo siempre manda sobre la señal vertical. Si tienes un semáforo en verde y una señal de Stop, olvida el Stop y sigue tu marcha.

La jerarquía pone primero a los agentes, luego la señalización circunstancial y, en tercer lugar, los semáforos. Las señales verticales, como el Stop o el Ceda el paso, ocupan el cuarto lugar en importancia.

Saltarse esta jerarquía es una infracción grave. No solo pones en riesgo tu bolsillo, también puedes provocar un accidente al confundir a otros conductores. Recuerda que un "Ceda el paso" te obliga a detenerte solo si vienen vehículos por la vía preferente.

Pero si el semáforo está funcionando, él tiene la última palabra sobre cualquier señal metálica. Grábate esto: semáforo le gana a señal vertical, siempre. No te la juegues en la carretera. Respeta las prioridades y mantén tus puntos a salvo.

Seguir este orden de prioridades es fundamental para la seguridad vial en España. Recuerda que las marcas viales pintadas en el suelo son las últimas en la escala. Comprender esta pirámide de señales te permitirá conducir con total confianza y seguridad.