Llega el Golf GTI de Stellantis, que también es el Opel más potente de la historia

La gama Corsa de Opel suma casi 45 años de historia. Decir que acaba de presentarse la más potente de todas sus versiones no es moco de pavo. Los más puristas esperarían que se tratase de una motorización salvaje de gasolina, sin embargo, se trata de una propulsión 100% eléctrica que forma parte de la nueva alternativa deportiva bajo el famoso acrónimo GSE.

El nuevo Opel Corsa GSE eléctrico sumará 218 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en solo 5,5 segundos y una velocidad máxima limitada a 180 km/h. Esta motorización está alimentada por una batería de 54 kWh. Todavía no conocemos la cifra oficial de autonomía, pero se puede intuir que podría rondar los 320 kilómetros.

Opel Corsa GSE | Opel

Tres modos de conducción

Si se desea optimizar al máximo la batería, este Corsa GSE tiene modo ECO. Si se quiere una experiencia de conducción de videojuego, con una respuesta atractiva al paso por curva y un rendimiento vertiginoso en recta para quitar las pegatinas al resto de coches, tienes el modo Sport. Y si se pretende circular con normalidad, se activa el modo Normal.

Su diseño responde al espíritu deportivo. Realmente, la base es claramente el Opel Corsa eléctrico actual, solo que le han pinchado esteroides para que sus faldones y sus parachoques se ensanchen. El color que domina la carrocería es el blanco. No obstante, suma numerosos detalles en negro como las salidas de aire, los arcos de las ruedas o el techo o el alerón trasero.

Opel Corsa GSE | Opel

También destacan en amarillo las pastillas de freno, que incluyen las siglas GSE (repetidas en la carrocería en la parte baja de las puertas delanteras). Lo hacen detrás de las llantas de 18 pulgadas con un dibujo tipo shuriken, mientras que los neumáticos son de alto rendimiento, Michelin Pilot Sport 4S para favorecer un agarre que permite exprimir las virtudes del coche.

Asientos con nostalgia

El diseño interior del nuevo Opel Corsa GSE eléctrico remite, igualmente, directamente a la deportividad. Lo más visible son los asientos delanteras estilo competición en Alcántara con padrón de ajedrez como los que llevaban antiguamente los Corsa A. En contraste, encontramos acabados en amarillo y los cintos también en amarillo brillante.

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Los asientos, como el volante, son calefactables. Es una de las muchas comodidades y tecnologías prácticas que incluye este modelo. Cuenta como cámara trasera de 180 grados muy útil durante el aparcamiento o el sistema V2L que permite cargar dispositivos externos como móviles, tablets u ordenadores usando la batería del vehículo.