25.000 euros a los jóvenes por entregar el carnet de conducir, la última medida en Europa contra los atascos

El Gobierno de Malta ha puesto en marcha nuevas medidas para intentar reducir la enorme congestión de tráfico que sufre el país, uno de los más densamente poblados de Europa y con una de las mayores tasas de vehículos por habitante. Entre las iniciativas más llamativas destaca un programa que ofrece hasta 25.000 euros a jóvenes conductores que decidan renunciar voluntariamente al coche y al carné durante cinco años.

El plan, gestionado por Transport Malta, está dirigido a personas de hasta 30 años que lleven al menos siete años residiendo en Malta y tengan el permiso de conducir desde hace un mínimo de doce meses. Los participantes recibirán 5.000 euros anuales durante cinco años, siempre que no conduzcan ningún vehículo durante ese periodo, ni dentro ni fuera del país.

La medida forma parte de una estrategia más amplia con la que el Ejecutivo maltés busca disminuir el número de coches privados en circulación y fomentar alternativas de movilidad más sostenibles. Entre otras acciones anunciadas también figuran nuevas ayudas para motocicletas de baja cilindrada, incentivos para bicicletas eléctricas y vehículos eléctricos, así como nuevas rutas de autobús destinadas a conectar zonas industriales y áreas de alta demanda laboral.

Según datos oficiales y programas publicados por el Gobierno maltés, el país lleva años impulsando subvenciones para vehículos eléctricos y sistemas de movilidad sostenible. Solo en los últimos años, Malta ha destinado decenas de millones de euros en ayudas relacionadas con transporte limpio y electrificación del parque móvil.

Aun así, el debate sobre el tráfico continúa muy presente entre los ciudadanos. En foros y comunidades locales muchos usuarios consideran que las ayudas económicas pueden no ser suficientes si no mejoran también el transporte público, la seguridad vial y las infraestructuras para bicicletas o patinetes.