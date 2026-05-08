Es de Toyota, y el deportivo más barato que puedes comprar hoy, que además recibe un pack aerodinámico de competición

Un coche de nicho, un coche que, sea cual fuere la actualización de turno, derivará ésta siempre del mundo de las carreras, pues el coche así nació: un hot-hatch homologado para la calle, pero desarrollado con genética rallye e ingeniería de la división automovilística del fabricante japonés. Partiendo de estas premisas, el Toyota GR Yaris nunca fue un deportivo más y la nueva versión aerodinámica presentada por la marca lo hace aun más deportivo.

Con el denominado Aero Pack, el modelo actual no es la excepción a la regla con que he introducido: una configuración diseñada "a partir de la experiencia acumulada de Toyota Gazoo Racing (TGR) en el mundo de la competición", ha definido el comunicado oficial. Como su nombre lo establece, esta incipiente faceta ha sido compuesta en función de las necesidades aerodinámicas que Toyota buscó cubrir para optimizar el rendimiento del coche. Inevitable comenzar mencionando al imponente alerón trasero de ajuste manual para adaptar la carga aerodinámica según los momentos de la conducción, pero el conjunto va más allá.

Toyota GR Yaris | Toyota

Basta con comparar esta edición con el modelo estándar del GR Yaris para notar los cambios en el juego de las grandes diferencias. De costado, detrás de los pasos de rueda delanteros, la división GR incorporó unos conductos de canalización de flujo de aire, complementando los de la sección delantera de dicho guardabarro ya existentes. Y aunque el GR Yaris terrenal se caracteriza per se por su spoiler delantero bajo, en el nuevo Aero Pack este elemento se ha rediseñado para aumentar la carga y mejorar los pasos por curvas por reducción de elevación del eje frontal.

Toyota GR Yaris Aero Pack: herencia del pasado y estilo rallye por dentro

En la vorágine del alto desempeño de Toyota cuatro siglas marcan, cada tanto, el pulso. Asociadas en el último tiempo a la futura generación del Supra, dejaron huella en la edición limitada lanzada en 2018 para el popular hatchback. Del Yaris GRMN –Gazoo Racing Masters of Nürburgring– este acabado toma el capó con la abertura para combatir el calor en el compartimento del 1.6 con 280 caballos y 345 Nm de par motor.

Toyota GR Yaris | Toyota

A propósito, y aunque sus aditivos aerodinámicos se hacen notar en plena dinámica de conducción, en el Aero Pack no esperes mejoras en el apartado mecánico respecto de la versión de acceso RZ, ni siquiera en la aceleración de parado hasta los 100 km/h, ya que ambos acabados requieren 5,2 segundos para cumplirla. ¿Aspectos con que cada uno se destaca? Unas llantas de aleación forjadas de 18 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S y pinzas de freno rojas para la propuesta de entrada, y un freno de mano vertical estilo rallye heredado de los prototipos utilizados en el Campeonato Mundial.

No constituye novedad alguna que los GR Yaris no son compactos aseguibles para el conductor promedio y el modelo vigente no es la excepción: prepara un presupuesto base de 46.000 euros para aspirar a la versión RZ y llévalo más allá de los 50.000 –actualmente en 51.250 euros para el mercado español– si el objetivo es el aerodinámico.