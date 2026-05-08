Kia renueva su SUV coupé para ponerlo al día y seguir plantando cara a VW Taigo, Hyundai Kona y Renault Captur

El XCeed no es el SUV más popular de Kia, pero sí el que sube un poco el listón estético y de acabados, pensado para un nicho de clientes algo más reducidos y de venta exclusiva en Europa. La marca surcoreana quiere mantener la competitividad del modelo en el mercado y ha anunciado una actualización que no supone cambios mecánicos pero sí profundas modificaciones en el diseño y en el equipamiento.

El cambio más radical salta rápido a la vista. La parte frontal de este SUV Coupé Mediano ha sido rediseñada para adaptarse a la imagen de los nuevos vehículos de la marca con motorización eléctrica, aunque el XCeed se vaya a mantener únicamente con propulsión puramente de gasolina e híbrida suave MHEV. También, se ha ampliado la selección de colores y de dibujo de las llantas.

Kia XCeed | Kia

Con un diseño más "robusto"

En la parte trasera del vehículo, igualmente, se ven cambios significativos. El más obvio es la introducción de una tira LED que va de un extremo a otro, así como un parachoques más robusto. De esta manera, el coche abandona su carácter puramente urbanita para adquirir algún detalle con los que se adapta mejor a la conducción por entornos más rurales.

Ya en el interior del vehículo, se percibe un rediseño de partes concretas como la modernización del volante, de las salidas de ventilación o de los botones físicos. En el salpicadero, dos pantallas de 12,3 pulgadas (una para el panel de instrumentos y otra para el sistema multimedia) se funden en una única pantalla.

Kia XCeed | Kia

Gama de motores

Como avanzamos, a nivel mecánico no experimentará cambios. Mantendrá su gama de motores de gasolina de 115, 150 y 180 CV de potencias, y las propulsiones híbridas suaves MHEV de 115 CV que combinan un motor eléctrico con uno de gasolina de 1.0 litros y tres cilindros en línea para una aceleración de 0 a 100 en 11,9 segundos, una velocidad máxima de 182 km/h y un consumo combinado de 6 litros cada 100 kilómetros.

Esa es una de las virtudes del modelo en cualquiera de sus versiones de motorización, el escaso consumo a pesar de su tamaño. El próximo 29 de mayo, empezará la producción del nuevo Kia XCeed en la fábrica de Kia en Zilina, Eslovaquia. El CEO de la marca en Europa, Soohang Chand, afirma que se trata “de un paso entusiasmante en las operaciones de Kia en el continente, dando continuidad al éxito de un modelo consagrado y popular en la región”.