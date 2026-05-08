Al Toyota C-HR le sale rival en Volkswagen que empieza a arrasar con la nueva versión y la apuesta por la hibridación

Uno de los SUV más reconocidos de Volkswagen ha conseguido colarse entre los preferidos de los españoles, superando incluso a los modelos más pequeños como el T-Cross o el Taigo. No es ninguna novedad que el Volkswagen T-Roc consigue temporada tras temporada estar entre los más populares del mercado español, pero ha tenido que esperar al comienzo del segundo trimestre para hacerse un lugar en el top 10 mensual.

Han sido casi 1.700 nuevas matriculaciones las que registró el SUV que, con sus dimensiones aumentadas, ahora se aproxima un poco más que antes a los compactos que a la competencia entre crossovers urbanos de segmento B a la que pertenece. Respecto de su influencia para la gama de la marca alemana, el T-Roc no pierde vigencia como el más popular.

Nueva generación del Volkswagen T-Roc | Volkswagen

En España, su acumulado hasta la fecha –incluyendo estos primeros días de mayo– llega a las 6.300 entregas y ni el Tiguan ni el T-Cross –este último con las horas contadas producto del inminente lanzamiento de su sucesor 100 % eléctrico– significan una amenaza suficiente como para pensar que en el corto plazo se vea relegado de su posición de privilegio.

El Volkswagen T-Roc y una novedad mecánica

La serie de renovaciones macro fueron clave para mantener la expectativa sobre el futuro cercano del Volkswagen T-Roc en la parte más alta del ranking: un diseño exterior a la vista modernizado para dejar atrás el concepto estético que venía quedando atrasado, un conjunto de funciones vitales asociadas a la conducción y a las asistencias, y una actualización del parte de última hora relacionada a la mecánica.

Volkswagen T-Roc | EP

Mientras la etapa antecesora se limitó a versiones diésel y de gasolina, esta nueva generación incluye desde su lanzamiento en 2025 la microhíbrida y, recientemente anunciada, la híbrida eléctrica autorrecargable. Por primera vez, una conducción temporalmente eléctrica sin necesidad de carga. Un estreno no solo para el T-Roc, sino, sobre todo, para el total de la flota del fabricante alemán, que hasta aquí ha estado apostando por los híbridos ligeros y los híbridos enchufables.

En su faceta mild-hybrid, este consolidado y reconocido SUV por los conductores europeos parte de los 28.600 euros financiación mediante. Para el full-hybrid seguiremos esperando: será el cuarto trimestre el que le dé la bienvenida.