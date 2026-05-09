Con el Cupra Raval ya a la venta, esta es la versión con la mejor relación calidad/precio

Lanzamientos sincronizados, porque mientras el Volkswagen ID.Polo transita los primeros días en la cartera de la marca alemana, su gemelo irreverente acompaña en el catálogo del fabricante español. El Cupra Raval, producido en la planta de Seat en Martorell junto al Polo eléctrico, ya está disponible y, al igual que su equivalente, espera por la llegada de las versiones de acceso, esas que lo convertirán, sin necesidad de factores de presupuesto externos, en un eléctrico clave para confirmar la democratización de los cero emisiones en la firma.

De momento, tras su presentación y su exposición con aproximádamente 30.000 visitantes que lo conocieron en la sede de Barcelona y en el CUPRA City Garage de Madrid, los pedidos de las versiones de lanzamiento ya están en marcha. Insisto: los clientes deberán seguir tachando los días hasta ver completada la gama con los Raval más asequibles.

Cupra Raval | Cupra

Al replicar la arquitectura del modelo de Volkswagen, las variantes de entrada también contarán con la batería de 37 kWh y los mismos dos niveles de potencia que a ella le corresponden. Estará el Raval de 116 CV y será el que se anuncie desde 26.000 euros antes de los descuentos determinados por la marca y por el Plan Auto+. Apenas un escalón por encima, el Raval Plus, con el motor eléctrico enviando a las ruedas delanteras hasta 135 caballos máximos.

El Cupra Raval ya abrió sus pedidos: la versión con mejor relación precio-calidad

En el mientras tanto, los usuarios pueden ya acceder a las opciones avanzadas Dynamic, Dynamic Plus y VZ Extreme, la más deportiva y el tope de gama. Lo mejor, para el principio. Los planes son los mismos que los que se indican en la hoja de ruta del ID.Polo: la batería superior, la de 52 kWh de capacidad, como plato de entrada. El Extreme es el que lleva al coche a la línea de potencia más exclusiva, la de 226 CV. Los dos restantes garantizan, tal vez, la mejor relación precio-calidad en este compacto.

Cupra Raval | Cupra

A su máxima de 210 CV por demás satisfactoria, los Raval Dynamic y Dynamic Plus suman a su favor que la autonomía no se ve afectada en absoluto. En ciclo combinado, el primero anuncia una de 444 km y el segundo una de 438 km, y lo que completa el atractivo es el precio al que la marca ha lanzado la versión Dynamic. Con descuentos y el mencionado incentivo sustituto del Plan Moves III, esta faceta, de equipamiento avanzado respecto de las futuras de acceso, baja de los 32.000 euros del valor recomendado a unos 24.200 euros.

Esperando a lo más terrenal o apostando por lo ya disponible, estamos entonces ante un coche eléctrico que apunta a la reposicionar al fabricante español, identificado con modelos aspiracionales, en un contexto que hasta aquí no había explorado a paso firme. Eso sí: que el nuevo Raval tiente desde lo que se lee en la etiqueta no significa que deba destinarse a todo el mundo. Hablamos de un hatchback con carácter histriónico y pensado para conductores decididos. No solo por su diseño exterior, sino también por la personalidad que muestra puertas adentro. Algo al respecto he contado meses atrás tomando como ejemplo uno de los últimos conceptos de Cupra. Este eléctrico parece responder al mismo lenguaje.