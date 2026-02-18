Audi arrancó su gama A6 con la variante de más éxito, la de carrocería Avant, según la marca alemana. Hablamos de un modelo, como es tradición, a ofrecer mucho confort, lujo y buenas prestaciones para viajar con comodidad. El interior está ahora más que nunca copado de pantallas multimedia, con hasta tres pantallas (una de instrumentación, otra central y otra para el copiloto).

En cuanto a iluminación, el A6 ofrece tecnología LED de serie y opcionalmente faros Matrix LED con diseño personalizable. Las firmas digitales de luz, tanto delante como detrás, pueden modificarse y ofrecen animaciones al abrir o cerrar el coche.

Audi A6 Avant | AUDI

Los pilotos pueden ser OLED de segunda generación, con 198 segmentos por lado y funciones activas como señales de advertencia visuales para otros conductores en caso de peligro, como averías o accidentes en carretera.

En el apartado de ayudas a la conducción, el A6 equipa de serie el paquete de conducción asistida y aparcamiento, con control de crucero adaptativo, limitador de velocidad según las señales, cámara trasera, asistente de aparcamiento y múltiples asistentes como el de cambio involuntario de carril, el de tráfico cruzado o el de esquiva y giro en intersecciones.

Audi A6 Avant | AUDI

Como opción, se ofrece el asistente de conducción adaptativo plus, que utiliza mapas de alta precisión y datos compartidos en la nube para anticiparse a situaciones del tráfico y ajustar la velocidad o trayectoria de forma predictiva.

El nuevo A6 está disponible con llantas de entre 18 y 21 pulgadas. Las versiones S line cuentan de serie con llantas de 19”, y hay opciones "aerodinámicas" y de alto rendimiento firmadas por Audi Sport. A partir de 19”, todos los neumáticos incluyen aislantes de ruido para mejorar el confort acústico.

Audi A6 Avant | AUDI

El chasis se puede configurar con suspensión estándar, deportiva (20 mm más baja) o neumática adaptativa. Esta última ajusta la altura del coche en función del modo de conducción, con la posibilidad de rebajarse aún más en modo Dynamic o elevarse hasta 20 mm con la función Lift para superar terrenos irregulares.

Las versiones con tracción quattro pueden contar con dirección a las cuatro ruedas, que reduce el radio de giro en ciudad y mejora la estabilidad en autopista. El sistema Audi drive select permite modificar el carácter del coche entre distintos perfiles de conducción, y la dirección progresiva de serie ajusta su relación en función del ángulo de giro. En las versiones con motor V6, el diferencial trasero es de tipo deportivo.

En cuanto a espacio disponible, el maletero del Audi A6 Avant tiene 466 litros de capacidad (492 el sedán), que es menos de lo que ofrecen sus equivalentes de Mercedes y BMW. Sin embargo, todo hay que decirlo, el modelo que nos ocupa gana claramente estética y dinamismo, en un segmento el de los familiares 'ranchera', el A6 es referencia desde hace años.

Audi A6 Avant | AUDI

Qué motores tiene el Audi A6

La gama de motorizaciones del nuevo Audi A6 2025 arrancó con un motor diésel (unidad de prueba), al que se sumaron dos versiones híbridas enchufables (PHEV). Más adelante llegaron el gasolina de 204 CV y un diésel más potente.

Audi A6 Avant | AUDI

Audi A6 2.0 TDI 204 CV (unidad de prueba)

Diésel – etiqueta ECO

Motor 2.0 TDI de cuatro cilindros con 204 CV (150 kW) y 400 Nm de par.

Tracción delantera o quattro.

Cambio automático S tronic de 7 velocidades.

Consumo medio WLTP: 5,0–5,7 l/100 km (según versión).

Aceleración 0–100 km/h:

7,9 s (tracción delantera).

7,0 s (quattro).

Velocidad máxima: 238–241 km/h (según versión).

Ideal para quienes buscan una berlina de gran tamaño con equilibrio entre consumo y prestaciones en viajes largos.

Audi A6 | AUDI

Audi A6 2.0 TFSI 204 CV

Gasolina – etiqueta C

Motor 2.0 TFSI de cuatro cilindros con 204 CV (150 kW).

Par máximo: por confirmar.

Cambio automático S tronic de 7 velocidades.

Tracción delantera.

Consumo medio WLTP: pendiente de homologación.

Aceleración 0–100 km/h: dato aún no confirmado.

Velocidad máxima: pendiente de homologación.

Será la opción de acceso en gasolina, dirigida a quienes buscan un A6 sin electrificación y con etiqueta C.

Audi A6 | AUDI

Audi A6 3.0 TDI 299 CV

Diésel – etiqueta ECO

Motor 3.0 TDI de cuatro cilindros con 299 CV (220 kW) y 580 Nm de par.

Tracción quattro.

Cambio automático S tronic de 7 velocidades.

Consumo medio WLTP: 5,5 l/100 km (según versión).

Aceleración 0–100 km/h:

5,3 s.

Velocidad máxima: 250 km/h (según versión).

Audi A6 Híbrido enchufable (PHEV)

Audi A6 e-hybrid 299 CV

Híbrido enchufable – distintivo 0 emisiones

Motor 2.0 TFSI de gasolina con 252 CV (185 kW) y 370 Nm.

Motor eléctrico síncrono de 143 CV (105 kW) y 350 Nm.

Potencia conjunta: 299 CV (220 kW).

Par máximo combinado: 450 Nm.

Transmisión automática S tronic de 7 velocidades y tracción quattro.

Batería de 25,9 kWh brutos (20,7 kWh netos).

Autonomía eléctrica WLTP: hasta 105 km.

Velocidad máxima: 250 km/h (140 km/h en modo eléctrico).

Aceleración 0–100 km/h: 6,3 s.

Carga en CA hasta 11 kW (0–100 % en 2,5 horas).

Una opción muy equilibrada que permite largos trayectos diarios en modo eléctrico y gran eficiencia en viajes.

Audi A6 Avant | motor.atresmedia.com

Audi A6 e-hybrid 367 CV

Híbrido enchufable – distintivo 0 emisiones

Motor 2.0 TFSI de gasolina con 252 CV (185 kW) y 370 Nm.

Motor eléctrico síncrono de 143 CV (105 kW) y 350 Nm.

Potencia conjunta: 367 CV (270 kW).

Par máximo combinado: 500 Nm.

Transmisión automática S tronic de 7 velocidades y tracción quattro.

Batería de 25,9 kWh brutos (20,7 kWh netos).

Autonomía eléctrica WLTP: hasta 105 km.

Velocidad máxima: 250 km/h (140 km/h en modo eléctrico).

Aceleración 0–100 km/h: 5,6 s.

Carga en CA hasta 11 kW (0–100 % en 2,5 horas).

La variante más potente de la gama híbrida, con un rendimiento deportivo y la posibilidad de circular a diario en modo eléctrico.

Precios Audi A6 Avant