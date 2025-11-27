Este domingo, en CC: el Audi Q3 en clave arte urbano, el regreso de Lancia HF y la actualización del Hyundai Ioniq 6

Una de las representaciones del arte de nuestro tiempo es el arte urbano, que nace para trasladar mensajes desde la calle y embellecer espacios. Un movimiento que conduce a lugares y al imaginario de una urbe.

Algo que requiere sofisticación y vanguardia, conceptos que refleja el coche que hemos probado, ¿arte que sale a la calle? No te pierdas el próximo domingo una pieza 'artística' del revolucionario nuevo Audi Q3.

También viajaremos a Vigo, a la planta de Stellantis, especializada en la producción de vehículos comerciales. Allí veremos una gama que ahora arropa Stellantis Pro One donde, bajo una misma Plataforma Multienergía, se puede elegir entre una familia de seis marcas de furgonetas y pick-ups comerciales, con motores térmicos o 100% eléctricos. También descubrirremos Custom Fit, donde la personalización de este tipo de vehículos cobra vida.

Audi Q3, en clave de arte urbano | Centímetros Cúbicos

Además, redescubriremos un modelo que dejó boquiabierto al sector cuando llegó a las calles. El Ioniq 6, con su estética retrofuturista, estrenaba una tecnología muy avanzada. Daremos la bienvenida a la actualización de este emocionante eléctrico.

Lancia ha puesto toda la carne en el asador en su regreso a los mercados. Tras darle la vuelta por completo a su superventas, el Ypsilon, vuelve también mundo de la competición con el Ypsilon Rally4 HF y el Trofeo Lancia; y con el Ypsilon Rally2 HF Integrale, en la categoría WRC2 del Mundial de Rallyes

Por eso completa su gama de calle con un modelo inspirado en la competición, que recoge el apellido histórico de los modelos de altas prestaciones de Lancia: HF. Este domingo, en el circuito de Balocco, sacaremos e todo el jugo a este nuevo HF eléctrico, con sus 280 CV y su 0 a 100 km/h en 5,8 segundos.

