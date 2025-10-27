¿SUV eléctrico por 20.000 euros? El Leapmotor B10 es el nuevo rey de la calidad/precio

El Leapmotor B10 es todavía un desconocido en España, pero ya empieza a dar tema de conversación. Con un precio por debajo de los 28.000 euros –sin descuentos–, presenta un conjunto con hasta 434 kilómetros de autonomía y un habitáculo bastante amplio, cuyo objetivo es demostrar que un SUV compacto eléctrico puede ser accesible para mucha gente.

Los coches eléctricos son vistos todavía con cierto escepticismo, al igual que se mira a cualquier usuario de un coche eléctrico. Aunque cada día son más comunes, todavía se les considera algo raro y las dudas que generan son muchas, seguro que cualquier usuario de coches eléctricos nos confirmaría esto que decimos.

Leapmotor B10 | Leapmotor

Sin embargo, los coches eléctricos crecen en número con cada día que pasa, lo que mejora la competitividad y provoca la aparición de toda clase de promociones –ley de oferta y demanda, ya sabéis– y también contribuye a que la tecnología evolucione. Un panorama que aprovechan como nadie las marcas chinas y, también, algunas europeas como Stellantis.

Prestaciones más que suficientes y precios para todos los bolsillos

Como decíamos, Stellantis ha sabido aprovechar la ocasión y dado que tiene control sobre una marca china, han decidido traer sus coches y aprovechar la ocasión para ofrecer eléctricos a buen precio. Hablamos de Leapmotor, una compañía que no solo tiene coches eléctricos, también tiene, al menos en España, un híbrido en serie de consumos bastante contenidos, y que ya cuenta con una gama bastante completa con los Leapmotor T03, Leapmotor C10, y prepara la llegada de unos cuantos más.

Leapmotor B10 | Leapmotor

El último modelo que veremos en España es el Leapmotor B10, un SUV de 4,5 metros de largo, cuyo precio pondrá contra las cuerdas incluso coches con motores híbridos. La web oficial indica un precio de 20.000 euros con Plan MOVES y descuentos varios incluidos. No hay nada de su tamaño, ni tampoco más pequeño, que ofrezca algo equivalente por un precio del estilo. Y mucho menos eléctrico.

Cuenta con un motor de 218 CV, que puede asociarse a dos baterías: una de 56,2 kWh y otra de 67,1 kWh. La primera permite recorrer 361 kilómetros con una sola carga, la segunda, 434 kilómetros. Se puede cargar con corriente alterna a 11 kW, mientras que con corriente continua admite 140 y 168 kW de potencia ya sea la batería pequeña o la grande respectivamente.

Leapmotor B10 | Leapmotor

Mucho equipamiento para el Leapmotor B10

Hay que reconocer que su denominación no es ni mucho menos atractiva, es un tema en el que tendrán que trabajar mucho las marcas chinas, pero una vez lo miras de arriba abajo, el nombre te importa más bien poco. El coche no se puede catalogar de feo y llama la atención por la sencillez de sus líneas, claramente pensadas para ser aerodinámicas. Incluso las llantas, según cuentan desde la marca, se han diseñado para ofrecer poca resistencia al aire.

El habitáculo sigue todas las tendencias actuales. No hay botones físicos y toda la gestión de las funciones se centra en la pantalla, que tiene 14,6 pulgadas. La instrumentación, por su parte, es muy pequeña, 8,8 pulgadas y el diseño general del interior es muy sencillo. Sin complicaciones, sin exageraciones.

Leapmotor B10 | Leapmotor

Hay zonas de carga inalámbrica para teléfonos móviles, sistemas avanzados de asistencia al conductor y un sistema de audio inmersivo con iluminación personalizable con 12 altavoces, que busca ofrecer un sonido más propio de una sala de teatro que de un coche.