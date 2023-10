La pregunta del examen teórico de conducir que casi todos fallan

El examen teórico de conducir es, probablemente, la prueba que más miedo genera entre los nuevos conductores. A fin de cuentas, la segunda parte, la del examen práctico, no deja de ser eso, práctica. El Reglamento General de Circulación va cambiando y actualizándose con el paso del tiempo, por ello es de vital importancia que los alumnos de las autoescuelas revisen el manual y evitar posibles sustos en el test.

Test DGT Carril BUS-VAO | DGT

Treinta preguntas tipo test son la primera prueba de fuego que los futuros conductores deberán afrontar. No es fácil de aprobar, al menos a la primera. Así lo confirman las estadísticas, que muestran como tan solo el 46% de los que se presentan superan dicha prueba a la primera, es decir, aproximadamente 1 de cada 2 serán aptos tras el primer intento.

La pregunta que causa estragos

En muchos casos el motivo del suspenso o no apto se debe a una clara ausencia de conocimientos. No obstante, este no es el único. Los nervios o algunas preguntas también pueden jugar una mala pasada a los aspirantes. En este caso, a la pregunta que hacemos referencia es sobre el carril VAO y su utilización bajo ciertas circunstancias.

La pregunta es la siguiente: ¿puede un ciclomotor circular por un carril VAO si va con un acompañante? En un primer momento, la respuesta que se nos puede venir a la cabeza es afirmativa, puesto que este carril está reservado para vehículos de alta ocupación. Sin embargo, la trampa reside en el tipo de vehículo, no en la ocupación del mismo.

Y es que en la pregunta se habla de ciclomotores, no de motocicletas o coches. Por lo tanto, nos encontramos ante una pregunta trampa cuya respuesta es no. Fundamentalmente, porque este tipo de vehículo no tiene permitido circular por las carreteras en las que existan los carriles VAO.