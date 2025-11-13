Porsche mostrará al mundo su segundo SUV totalmente eléctrico el 19 de noviembre

Hace más de dos décadas, Porsche logró con el Cayenne trasladar su leyenda de deportivos a un nuevo segmento del mercado. Desde 2002, el SUV es sinónimo de prestaciones, aptitud para el uso diario y versatilidad. Con el Cayenne Electric, Porsche abre ahora un nuevo capítulo en la historia de esta gama, con una dinámica de conducción de alto nivel, un excelente confort en largas distancias, unas cualidades todoterreno sin concesiones y la eficiencia de la movilidad eléctrica.

Basado en la última plataforma de vehículos eléctricos de Porsche, el Cayenne Electric establece nuevos estándares en el segmento SUV, tanto en potencia y capacidad de carga como en confort y conectividad digital. El Cayenne Electric complementa el actual catálogo de variantes de combustión e híbridas enchufables.

Interior Porsche Cayenne Electric | Porsche

Porsche retransmitirá el estreno mundial del Cayenne Electric el 19 de noviembre de 2025 a partir de las 15:00 horas (CET) en Porsche Newsroom, en el canal de YouTube de Porsche y en LinkedIn, y posteriormente estará disponible a la carta.

Poco después, los días 22 y 23 de noviembre, el Cayenne Electric celebrará su estreno ante el público en la quinta edición de Iconos de Porsche en Dubái. Este festival es uno de los eventos de marca más importantes de la región. El año pasado, alrededor de 28.000 aficionados de todo el mundo a los coches deportivos visitaron la exposición temática.